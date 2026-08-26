Треть опрошенных россиян покупают смартфоны на маркетплейсах

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» выяснил, где россияне покупают смартфоны, сколько готовы на них тратить и используют ли для таких покупок кредитные инструменты. В опросе приняли участие 3000 человек. Об этом CNews сообщили представители «Выберу.ру».

Опрос показал, что для 52% опрошенных россиян при покупке смартфона важнее всего не бренд и не год выпуска, а возможность получить подходящие характеристики за разумные деньги. В то же время 37% в первую очередь смотрят на бренд и конкретную модель устройства. Лишь 11% опрошенных признались, что выбирают смартфон, руководствуясь исключительно его ценой.

Если говорить о каналах покупки, то самым популярным оказались российские маркетплейсы, через которые заказывают смартфоны 31% опрошенных. Еще 26% предпочитают крупные сетевые офлайн магазины электроники. В официальных магазинах производителей смартфоны приобретают 14% россиян, в магазинах операторов связи — 9%. Еще 7% пользуются онлайн магазинами электроники. «Авито» и другие сервисы частных объявлений также выбирают 5% участников опроса. В то же время 4% опрошенных покупают смартфоны во время поездок за рубеж, 2% покупают телефоны на рынках электроники, а еще 2% заказывают устройства через AliExpress и другие зарубежные площадки.

Чаще всего бюджет покупки составляет от 30 до 50 тыс. руб. — его назвали 32% опрошенных. Еще 22% готовы потратить 50–80 тыс. руб. Смартфоны стоимостью до 30 тыс. руб. выбирают 13% россиян, а устройства дороже 80 тыс. руб. покупают 23%. Более 100 тыс. руб. готовы заплатить 10%.

Для покупки смартфона большинство опрошенных россиян (32%) используют текущие доходы. Еще 27% берут деньги из финансовой подушки. В то же время 22% опрошенных оплачивают смартфоны кредитной картой, а 19% покупают их в рассрочку.

«При выборе способа оплаты смартфона важно учитывать не только его цену, но и финансовую нагрузку. Например, рассрочка сама по себе не является плохим инструментом. Если человеку нужен телефон сейчас, а свободных денег недостаточно, покупка без переплаты может быть удобнее, чем длительное ожидание. Но здесь важно внимательно смотреть на условия договора. Под видом рассрочки может предлагаться кредитный продукт, а отсутствие переплаты нередко связано с дополнительными условиями, платными услугами или страховкой», — сказал Ярослав Баджурак, исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру».