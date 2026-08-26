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«СКБ Контур» и Минцифры Новосибирской области договорились сотрудничать в сфере цифровизации и кибербезопасности

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между компанией «СКБ Контур» и Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Документ закрепляет намерения по совместной реализации проектов, направленных на укрепление информационной безопасности и повышение уровня цифровой зрелости региона, а также развитие профориентационных программ для молодежи. Об этом CNews сообщил представитель «СКБ Контур».

Соглашение подписали директор Восточного макрорегионального центра «СКБ Контур» Надежда Червова и министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. Стороны договорились о системном взаимодействии по широкому кругу вопросов, в том числе организации совместных встреч и консультаций, а также запуске инициатив в сфере информационных технологий.

Особое внимание будет уделено модернизации цифровой инфраструктуры, направленной на противодействие киберугрозам и изучению и тестированию новых продуктов и решений в области информационной безопасности.

Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области, сказал: «Во взаимодействии с нашими партнерами мы нацелены на дальнейшую цифровую трансформацию Новосибирской области и укрепление позиций региона как одного из ведущих центров ИТ-компетенций. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, импортозамещение, внедрение технологий искусственного интеллекта и отраслевых цифровых решений, поддержка инновационного предпринимательства в сфере высоких технологий – направления нашей совместной работы в рамках данного соглашения».

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Также предусмотрена совместная работа по поддержке инновационных образовательных проектов на территории Новосибирской области.

Надежда Червова, директор Восточного макрорегионального центра «СКБ Контур», сказала: «Подписание этого соглашения — важный шаг для «Контура». Мы видим своей задачей не просто предоставлять качественные цифровые сервисы, но и активно участвовать в формировании технологического ландшафта Новосибирской области. Сотрудничество с Министерством цифрового развития позволит нам объединить усилия в вопросах повышения цифровой грамотности, профориентации молодежи и укрепления кибербезопасности. Уверена, что совместные проекты принесут реальную пользу как бизнесу, так и жителям региона».

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