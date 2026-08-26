«СКБ Контур» и Минцифры Новосибирской области договорились сотрудничать в сфере цифровизации и кибербезопасности

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между компанией «СКБ Контур» и Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Документ закрепляет намерения по совместной реализации проектов, направленных на укрепление информационной безопасности и повышение уровня цифровой зрелости региона, а также развитие профориентационных программ для молодежи. Об этом CNews сообщил представитель «СКБ Контур».

Соглашение подписали директор Восточного макрорегионального центра «СКБ Контур» Надежда Червова и министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. Стороны договорились о системном взаимодействии по широкому кругу вопросов, в том числе организации совместных встреч и консультаций, а также запуске инициатив в сфере информационных технологий.

Особое внимание будет уделено модернизации цифровой инфраструктуры, направленной на противодействие киберугрозам и изучению и тестированию новых продуктов и решений в области информационной безопасности.

Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области, сказал: «Во взаимодействии с нашими партнерами мы нацелены на дальнейшую цифровую трансформацию Новосибирской области и укрепление позиций региона как одного из ведущих центров ИТ-компетенций. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, импортозамещение, внедрение технологий искусственного интеллекта и отраслевых цифровых решений, поддержка инновационного предпринимательства в сфере высоких технологий – направления нашей совместной работы в рамках данного соглашения».

Также предусмотрена совместная работа по поддержке инновационных образовательных проектов на территории Новосибирской области.

Надежда Червова, директор Восточного макрорегионального центра «СКБ Контур», сказала: «Подписание этого соглашения — важный шаг для «Контура». Мы видим своей задачей не просто предоставлять качественные цифровые сервисы, но и активно участвовать в формировании технологического ландшафта Новосибирской области. Сотрудничество с Министерством цифрового развития позволит нам объединить усилия в вопросах повышения цифровой грамотности, профориентации молодежи и укрепления кибербезопасности. Уверена, что совместные проекты принесут реальную пользу как бизнесу, так и жителям региона».