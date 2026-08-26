Сбербанк и Qugo сделали расчеты с самозанятыми проще и безопаснее

Сбербанк и платформа для самозанятых Qugo расширяют сотрудничество в сфере цифровой трансформации. Первым результатом стратегического партнерства стало использование сервиса «Безопасные сделки» при работе с самозанятыми, индивидуальными предпринимателями и исполнителями по договорам ГПХ. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Компании, которые сотрудничают с большим количеством внештатных специалистов, ежедневно сталкиваются с необходимостью оформлять документы, проверять статус самозанятых и проводить выплаты. Теперь эти процессы стали значительно проще.

Интеграция сервиса Сбербанка «Безопасные сделки» позволяет проводить расчеты на платформе Qugo через номинальный счет в полностью цифровом формате. Решение построено на технологии Sber API и объединяет оформление документов, проверку статуса исполнителя, проведение выплат и формирование необходимых отчетов в едином процессе.

Платформа автоматически проверяет статус самозанятого перед выплатой, помогает соблюдать требования законодательства и хранит все необходимые документы в одном месте. Благодаря этому компании могут быстрее работать с исполнителями и уделять больше времени развитию бизнеса.

Исполнители, в свою очередь, получают удобный сервис для работы с заказчиками. Выплаты проходят прозрачно, сведения автоматически передаются в ФНС, а чеки формируются без дополнительных действий со стороны самозанятого.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Сегодня все больше компаний строят работу с внештатными специалистами, и важно, чтобы такие отношения были удобными и безопасными для обеих сторон. Вместе с Qugo мы сделали процесс максимально простым: бизнесу не нужно тратить время на рутинные операции, а исполнители могут быть уверены, что выплаты пройдут быстро, корректно и в полном соответствии с требованиями законодательства. Именно такие цифровые решения помогают бизнесу расти, а людям — спокойно заниматься своим делом».

Елена Усачева, генеральный директор Qugo: «Через Qugo каждый день проходит больше 60 тыс. сделок бизнеса с внештатными исполнителями. Qugo проверяет статус исполнителя до выплаты вознаграждения, формирует договор, акты и чек, следит, чтобы весь процесс соответствовал требованиям законодательства. «Сбер» обеспечивает безопасность выплаты — банк технически контролирует движение денег между сторонами. Для бизнеса это значит, что работа с самозанятыми становится таким же понятным процессом, как обычный зарплатный проект».