Разделы

Бизнес Законодательство Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

Российские светодиоды впервые включили в Реестр по новым правилам

Предприятие холдинга GS Group первым из российских производителей внесло в Реестр российской промышленной продукции отечественные светодиоды под брендом GS Led, которые соответствуют новым требованиям ПП №719, действующим с 1 января 2026 г. Об этом CNews сообщили представители GS Group.

Среди них — происхождение ключевых компонентов и материалов — кристалла, корпуса, люминофора, оптического компаунда, клея, паяльной пасты, упаковки и других элементов, выполнение процедуры корпусирования светодиода и проведение контрольных испытаний, а также наличие полного комплекта российской конструкторской документации.

«Соответствие новым требованиям стало возможным благодаря развитию отечественного производства сопутствующих компонентов, необходимых для выпуска светодиодов, укреплению кооперации между производителями светодиодов и поставщиками таких товаров, а также профессионализму команды GS Led», — сказал исполнительный директор GS Led Андрей Мартынов.

В Реестр несколько сотен видов светодиодов GS Led в корпусах 2835, 3030, 5050. В числе прочих — самый мощный светодиод в России типоразмера 5050S на основе 12 кристаллов, изделия для паркового освещения с ультратеплым светом, линейки светодиодов с повышенной светоотдачей, защитой от серы и для особых сценариев, требующих более точной передачи цвета, например, для освещения картинных галерей, фотостудий и выставочных залов, а также для использования в медицинских учреждениях.

Номинальная электрическая мощность изделий, включенных в реестр, — от 0,5 до 6,0 Вт; диапазон цветовых температур — от 2 000 до 6 500 К; возможный индекс цветопередачи — до CRI 98+ — самого высокого показателя на мировом рынке. Светодиоды рассчитаны под напряжение от 3 до 24 В.

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу
До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу Цифровизация

Светодиоды GS Led предназначены для промышленного, внутреннего и уличного освещения. Производство осуществляется на базе инновационного кластера «Технополиса GS» — инвестиционного проекта холдинга GSGroup в городе Гусеве Калининградской области. На предприятиях кластера выполняются все технологические операции, необходимые для признания светодиода российским.

Разработка и проектирование светодиодов осуществляются собственным R&D-центром, где реализуется полный цикл опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система антифрод помогает операторам соответствовать новым требованиям закона

Убыточный российский «убийца» Microsoft Office уволил гендиректора. Контракт с ним даже не собирались продлевать

Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА

Власти продлили разрешение на использование иностранного оптоволокна до лета 2027 года

Зачем бизнесу HR-экосистема с супераппом

Печатные платы высшего класса к 2030 году будут выпускать 10 российских заводов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще