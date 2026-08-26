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НТК автоматизирует полный цикл закупочных процедур — от заявки до исполнения договора

Национальная транспортная компания (НТК) завершает интеграцию корпоративной ERP-системы с электронной торговой площадкой «Росэлторг», что позволит прослеживать каждую закупку на всех этапах — от создания заявки заказывающим подразделением до исполнения договора поставки. Об этом CNews сообщили представители НТК.

Новая система обеспечивает автоматическую передачу данных между SAP и торговой площадкой в обе стороны: заявки участников закупки будут выгружаться в корпоративную систему, а информация об этапах — публикации в Единой информационной системе (ЕИС), результатах закупки, заключениях службы безопасности и технических специалистов — автоматически подгружаться в карточку договора.

«Как только заключили договор, скан подкрепили — система автоматически передаст его в ЕИС. То есть не будут нарушены сроки. Учитывая регламентацию и наличие административных штрафов в соответствии с 223-ФЗ, конечно, лучше все это автоматизировать и минимизировать эти риски», — сказала начальник Управления тендерных процедур и трансформации закупочной деятельности НТК Екатерина Рукавишникова.

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Часть предприятий, входящих в контур ответственности управления по закупка НТК работает по 223-ФЗ (как субъекты естественных монополий), часть — по внутренним коммерческим регламентам. Несмотря на разный правовой статус, компания привела положения о закупках к единообразию вне зависимости от применимого режима.

Компания установила четкие сроки для каждого типа закупочной процедуры: конкурентные переговоры — не более 70 рабочих дней, закупка у единственного поставщика — не более 12 рабочих дней, мелкие закупки — не более девяти рабочих дней, независимо от предмета закупки. Для конкурентных процедур установлен минимальный порог участников — не менее пяти компаний, а для закупки сложного технологического оборудования — не менее трех.

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