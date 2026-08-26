На Филиппинах будут применять российскую ИИ-диагностику

При поддержке торгового представительства России на Филиппинах ИИ-разработчик «Платформа Третье Мнение» и филиппинская Innovare Techne Systems Inc. заключили соглашение о внедрении российских систем поддержки принятия врачебных решений в медицинских организациях страны. Об этом CNews сообщили представители «Платформа Третье Мнение».

Соглашение предусматривает интеграцию российских ИИ-сервисов для анализа различных медицинских изображений, включая рентгеновские снимки и результаты КТ, в цифровую платформу филиппинского партнера. Через нее медицинские организации страны смогут получить доступ к этим технологиям. В России такие ИИ-ассистенты уже применяются на уровне систем здравоохранения в 70 субъектах.

ИИ-сервисы находят на медицинских изображениях признаки патологий, выделяют участки, требующие внимания врача, выполняют автоматические измерения и формируют проекты описания исследований. Это снижает рутинную нагрузку на специалистов и позволяет обрабатывать больше исследований.

«Соглашение с местным интегратором позволит встроить российские ИИ-сервисы в цифровую инфраструктуру здравоохранения Филиппин и сделать их доступными для врачей», — сказал торговый представитель России на Филиппинах Артем Цинамдзгвришвили. Он также отметил, что в 2025 г. товарооборот России и Филиппин превысил $500 млн и следующей точкой его роста становятся технологические проекты. По его словам, потенциал совместных инициатив в сфере инноваций может составлять сотни миллионов долларов.

«России есть что предложить филиппинским врачам: медицинский искусственный интеллект в нашей стране массово применяется в повседневной практике. ИИ-решения работают более чем в 60 российских регионах, а алгоритмы ежегодно обрабатывают свыше 10 млн исследований. ИИ-технологии внедряются системно: в 2026 г. каждый регион должен использовать не менее пяти медицинских изделий с ИИ, а к 2030 г. — не менее двенадцати», — сказала директор по маркетингу и внешним коммуникациям «Платформы Третье Мнение» Юлия Зайцева, подписавшая соглашение с генеральным директором Innovare Techne Systems Inc. Луисом Рамоном В. Родригесом.