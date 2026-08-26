Разделы

Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

На Филиппинах будут применять российскую ИИ-диагностику

При поддержке торгового представительства России на Филиппинах ИИ-разработчик «Платформа Третье Мнение» и филиппинская Innovare Techne Systems Inc. заключили соглашение о внедрении российских систем поддержки принятия врачебных решений в медицинских организациях страны. Об этом CNews сообщили представители «Платформа Третье Мнение».

Соглашение предусматривает интеграцию российских ИИ-сервисов для анализа различных медицинских изображений, включая рентгеновские снимки и результаты КТ, в цифровую платформу филиппинского партнера. Через нее медицинские организации страны смогут получить доступ к этим технологиям. В России такие ИИ-ассистенты уже применяются на уровне систем здравоохранения в 70 субъектах.

ИИ-сервисы находят на медицинских изображениях признаки патологий, выделяют участки, требующие внимания врача, выполняют автоматические измерения и формируют проекты описания исследований. Это снижает рутинную нагрузку на специалистов и позволяет обрабатывать больше исследований.

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу
До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу Цифровизация

«Соглашение с местным интегратором позволит встроить российские ИИ-сервисы в цифровую инфраструктуру здравоохранения Филиппин и сделать их доступными для врачей», — сказал торговый представитель России на Филиппинах Артем Цинамдзгвришвили. Он также отметил, что в 2025 г. товарооборот России и Филиппин превысил $500 млн и следующей точкой его роста становятся технологические проекты. По его словам, потенциал совместных инициатив в сфере инноваций может составлять сотни миллионов долларов.

«России есть что предложить филиппинским врачам: медицинский искусственный интеллект в нашей стране массово применяется в повседневной практике. ИИ-решения работают более чем в 60 российских регионах, а алгоритмы ежегодно обрабатывают свыше 10 млн исследований. ИИ-технологии внедряются системно: в 2026 г. каждый регион должен использовать не менее пяти медицинских изделий с ИИ, а к 2030 г. — не менее двенадцати», — сказала директор по маркетингу и внешним коммуникациям «Платформы Третье Мнение» Юлия Зайцева, подписавшая соглашение с генеральным директором Innovare Techne Systems Inc. Луисом Рамоном В. Родригесом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система антифрод помогает операторам соответствовать новым требованиям закона

Дата-центры в России классифицируют по надежности - с акцентом на физическую защиту

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера

«Яндекс» тестирует покупки товаров через умные ТВ

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

И где же ты, Европа? США втрое опережают ее в гонке инвестиций в ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще