МТС запустила оплату товаров по QR-коду в Бразилии через «Мой МТС»

ПАО «МТС» объявляет о запуске для физических лиц оплаты товаров и услуг в Бразилии по QR-коду национальной платежной системы Pix с помощью приложения «Мой МТС». Оплата покупок возможна с карт российских банков практически во всех торговых точках по всей стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС предоставила пользователям приложения «Мой МТС» возможность оплачивать покупки в Бразилии по QR-коду национальной платежной системы Pix. С помощью можно расплатиться везде – за кокос на пляже, в маленькой лавке на рынке, в крупном супермаркете, отеле или с частным арендодателем. Отсутствие возможности заплатить по Pix – редчайшее исключение. Число пользователей Pix, самого популярного способа оплаты в Бразилии, превышает 170 млн (более 80% населения Бразилии), ежемесячно через эту платежную систему проходит более 7 млрд транзакций.

Для совершения платежа нужно открыть приложение «Мой МТС», на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR-код на платежном терминале. Для быстрого доступа достаточно удерживать иконку приложения «Мой МТС» до появления всплывающего меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду» и далее счет списания.

Оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с карт российских банков по выгодному курсу. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в бразильские реалы. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции. Максимальная сумма операции – до 800 тыс. руб. Платежи до 5 тыс. руб. проходят без СМС-подтверждения, то есть покупку можно совершить даже если у вас нет связи.

«Бразилия стала первой страной Латинской Америки, где доступна оплата по QR-коду через «Мой МТС». Это закономерный шаг: регион пользуется популярностью у российских туристов и отличается высокой деловой активностью, поэтому мы ожидаем значительный спрос на новый способ оплаты. МТС запустила оплату по национальным QR-кодам уже более чем в десяти странах, среди которых Турция, Египет, Вьетнам и Китай. Мы продолжаем расширять список доступных направлений и планируем существенно увеличить географию сервиса уже до конца 2026 г.», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Оплата по QR-коду через «Мой МТС» доступна всем пользователям приложения. Войти в приложение можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абонентам МТС доступна возможность совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети Интернет.