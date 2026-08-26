Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС прокачала LTE вблизи Мясокомбината, где производят ту самую улан-удэнскую тушенку

МТС усилила LTE-покрытие в Улан-Удэ. Благодаря установке нового телеком-оборудования в микрорайоне Мясокомбинат Октябрьского района скорость мобильного интернета выросла вдвое. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стабильную голосовую связь и ускоренный мобильный интернет МТС получили несколько тысяч жителей микрорайона, проживающих в многоэтажных домах и частном секторе. Обновленная сеть покрывает также социально-значимые объекты микрорайона, в том числе территорию улан-удэнского мясоконсервного комбината, местный Дом культуры, магазины, социальные учреждения, железнодорожную станцию «Заудинский» и др. Теперь сотрудники мясокомбината и жители микрорайона могут с комфортом пользоваться высокоскоростным интернетом, в том числе совершать звонки по современной технологии VoLTE.

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу
До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу Цифровизация

Микрорайон Мясокомбинат в Улан-Удэ – это бывший крупный центр пищевой промышленности Дальнего Востока, а ныне семейный жилмассив. В годы Великой Отечественной войны именно здесь производилась значительная часть мясной продукции и знаменитой тушенки для обеспечения фронта. Сегодня здесь работают современные предприятия пищевой промышленности и по-прежнему производят тушеную говядину, которая популярна далеко за пределами региона и часто покупается в качестве гастрономического сувенира.

«Мы планомерно обеспечиваем присутствие нашей сети не только в жилых кварталах, но и в деловых и социально-значимых точках региона – больницах, торгово-развлекательных центрах, офисных комплексах, гостиницах, промышленных зонах и производственных площадках. Это не только создает комфортные условия для сотрудников компаний, но и открывает бизнесу дополнительные возможности для повышения эффективности. Например, на пищевом производстве быстрый интернет позволит использовать интеллектуальные системы видеонаблюдения, чтобы отслеживать соблюдение санитарных норм, или решения на базе интернета вещей для контроля температуры и влажности в камерах хранения сырья и готовой продукции. Уверена, что и бизнес, и жители микрорайона оценят нашу обновленную сеть по достоинству», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД

Россияне будут платить за сотовую связь цифровыми рублями. Пока по желанию

Как система антифрод помогает операторам соответствовать новым требованиям закона

ФСБ согласовала критерии блокировки телефонных номеров. В опасности SIM-карты из криминальных схем, номера из «черных списков» ЦБ и звонки из-за границы с подменой номера

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера

Veon вложил четверть миллиарда долларов в частоты для 5G

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще