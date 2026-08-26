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МТС начнет напоминать пермякам о правилах поведения на природе

МТС сообщает о том, что сервис «МТС Геоэффект» теперь позволяет информировать граждан с помощью SMS-сообщений о правилах поведения на природных территориях: лесах, парках, пляжах, заповедниках. Надзорные ведомства смогут отправлять жителям и гостям Пермского края уведомления о запрете разжигания костров или о штрафах за мусор при пересечении границ таких территорий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая услуга настраивается под конкретные условия местности и требования заказчика. Дата-инженеры МТС вручную задают границы локации, после чего система отслеживает пересечение этих границ абонентами. При входе на заданную зону пользователь получает информационное SMS-сообщение о правилах поведения на природных и рекреационных территориях, например, предупреждение о штрафах за разведение огня или оставление мусора.

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Такой подход позволяет оперативно доносить до посетителей информацию о бережном отношении к природе в удобном формате. Услуга уже запущена в нескольких российских регионах и ориентирована на органы власти, такие как администрации городов, региональные министерства туризма и экологии.

«Наши данные показывают, что у региональных ведомств есть потребность в инструментах адресного информирования граждан о правилах пребывания на природе. Новая функция предоставляет такую возможность с использованием канала SMS, доступного каждому абоненту. Для Пермского края, где значительная часть территории занята лесами и водными объектами, сервис может быть использован для повышения осведомленности жителей и гостей региона о текущих правилах пожарной безопасности и санитарных нормах», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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