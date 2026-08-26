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МТС начнет напоминать кировчанам о правилах поведения на природе

МТС сообщает о том, что сервис «МТС Геоэффект» теперь позволяет информировать граждан с помощью SMS-сообщений о правилах поведения на природных территориях: лесах, парках, пляжах, заповедниках. Надзорные ведомства смогут отправлять жителям и гостям Кировской области уведомления о запрете разжигания костров или о штрафах за мусор при пересечении границ таких территорий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая услуга гибко настраивается под конкретные условия местности и требования заказчика. Дата-инженеры МТС вручную задают границы локации, после чего система отслеживает пересечение этих границ абонентами. При входе на заданную зону пользователь получает информационное SMS-сообщение о правилах поведения на природных и рекреационных территориях, например, предупреждение о штрафах за разведение огня или оставление мусора.

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Такой подход позволяет оперативно доносить до посетителей информацию о бережном отношении к природе в удобном формате. Услуга уже запущена в нескольких российских регионах и ориентирована на органы власти, такие как администрации городов, региональные министерства туризма и экологии.

«Для Кировской области с ее крупными лесными массивами оперативное информирование граждан о правилах поведения на природе является актуальной задачей. Сервис позволяет направлять посетителям таких территорий SMS-уведомления о необходимости соблюдения установленных норм. Особенно актуальным это становится в начале осени, когда при благоприятной погоде сохраняется высокая активность отдыхающих у воды и в местах для пикников. Информирование в реальном времени поможет повысить осведомленность жителей и гостей региона и снизить количество нарушений на природных территориях», – сказал директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

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