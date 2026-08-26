Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Москва перевела работу с субсидиями и грантами в электронный вид

«БФТ-Холдинг» совместно с Департаментом информационных технологий и Департаментом финансов Москвы реализует проект по развитию автоматизированной системы управления городскими финансами (АСУ ГФ) Москвы. В результате запуска нового цифрового сервиса процесс подготовки, согласования и сопровождения соглашений о предоставлении городских субсидий и грантов полностью переведен в электронный формат. За первые семь месяцев его работы заключено более 7 тыс. соглашений. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

АСУ ГФ – это государственная информационная система Москвы, предназначенная для автоматизации процессов управления и межсистемного обмена данными в сфере бюджетных правоотношений.

Новый сервис на базе подсистемы позволяет органам исполнительной власти Москвы и получателям городских субсидий и грантов – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – заключать соглашения в электронном виде. Юридически значимый электронный документооборот обеспечивается с применением электронной подписи обеих сторон.

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД
Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД безопасность

Работа сервиса организована по принципу «одного окна»: пользователи авторизуются через Mos ID, учетная запись создается автоматически, а переход между городскими информационными системами выполняется без повторного ввода данных. Часть сведений также заполняется автоматически, а документы формируются по настраиваемым шаблонам с учетом особенностей различных мер поддержки.

Перед запуском решение прошло пилотное тестирование с участием структурных подразделений органов исполнительной власти города. Сегодня новым цифровым инструментом пользуются более 5 тыс. человек: из них около тысячи представителей органов исполнительной власти Москвы и порядка 4 тыс. получателей субсидий и грантов. Пользователи отмечают удобство работы в едином цифровом пространстве, интуитивно понятный интерфейс и навигацию, а также возможность быстро выполнять необходимые операции без переключения между различными информационными системами. В дальнейшем функционал сервиса будет расширяться.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Единая HR-платформа: как объединить систему обучения, адаптацию, оценку и бизнес-результаты

ChatGPT блокирует российские аккаунты

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу

Власти продлили разрешение на использование иностранного оптоволокна до лета 2027 года

Google меняет правила установки Android-приложений. Что делать?

Троих экс-полицейских посадили за кражу криптовалюты на 30 миллионов со счетов биржи Garantex

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще