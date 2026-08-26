Разделы

Интернет Интернет-реклама Ритейл Розница
|

«Магнит ADS» и «Дикси» объединили данные о покупательском поведении

«Магнит ADS», рекламная платформа «Магнита», и розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») объединили данные о покупательском поведении. Теперь рекламодатели могут таргетировать кампании на основе покупательского поведения 15 млн участников программы лояльности «Дикси». Об этом CNews сообщил представитель «Магнита».

Логика работы с новыми сегментами на платформе DMP (Data Management Platform — платформа управления данными) «Магнита» аналогична уже знакомому рынку процессу. Рекламодатели могут использовать инструмент без дополнительного обучения специалистов.

У «Дикси» собственное дерево товарных категорий: для рекламодателей это доступ к новым товарным нишам и покупательским сценариям. Аудиторные сегменты собираются на офлайн- и онлайн-покупках, включая доставку, — в тех случаях, когда покупатель идентифицирован по карте лояльности.

Рекламодатель может использовать новые сегменты как самостоятельно, так и в комбинации с сегментами «Магнита»: объединять аудитории, находить пересечения или исключать их — в зависимости от целей кампании.

«Рынок Retail Media переходит от охвата к качеству данных. Две сети с разными ассортиментными профилями и покупательскими паттернами поведения открывают рекламодателям возможность расширения и более точной настройки аудитории кампаний. При этом работа с данными остается в привычном интерфейсе «Магнит ADS», — сказал Денис Ардаширов, коммерческий директор «Магнит ADS».

Инструмент доступен внешним рекламодателям и рекламным агентствам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бигтех в каске: зачем промышленной компании искусственный интеллект

iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Конец массовых обзвонов? Суд впервые защитил российских операторов связи от исков микрокредитных организаций

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений

В Британии открыли крупнейший в Европе испытательный полигон для БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще