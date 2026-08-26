Контроллер удаленного управления и мониторинга включен в реестр Минпромторга

Контроллер удаленного управления и мониторинга (ВМС), разработанный компанией «Е-Флопс» по заказу «АМДтехнологии», включен в реестр российской продукции Министерства промышленности и торговли России (реестровый номер № 10668616). Об этом CNews сообщили представители «Е-Флопс».

Разработанный «Е-Флопс» контроллер представляет собой электронную плату, которая обеспечивает мониторинг и управление различными серверными платформами стандарта 19”, а также в форм-факторе Blade, c возможностью установки в серверные стойки OCP Open Rack Standard v2.0 и v3.0 с питанием 12V или 48V.

Построена разработка на базе процессора Aspeed AST2600 и оснащена 2 ГБ оперативной и 16 ГБ энергонезависимой памяти. ВМС поддерживает широкий набор интерфейсов: PCIe Gen2, USB Host/Device, UART, VGA/DisplayPort, до 16 каналов I2C, 8 каналов TACH/PWM, 8 каналов ADC, а также сетевые интерфейсы NCSI и RGMII.

Контроллер может применяться в серверах различных стандартов и форм-факторов (включая 19" стойки, Blade и OCP Open Rack), а также в составе служебных модулей для централизованного управления. Изделие соответствует спецификации OCP RunBMC и устанавливается в стандартный 288-контактный разъем SO-DIMM. Необходимое условие для его использования – наличие в оборудовании соответствующих интерфейсов и разъема для подключения.

Устройство взаимодействует с автоматизированными системами управления и мониторинга по стандартизированным протоколам SNMP, RedFish и SysLog, а также предоставляет пользовательский WEB-интерфейс и консольный доступ по SSH. В журнале операций обеспечивается однозначная идентификация пользователя, выполняющего действия с фиксацией даты, времени, IP-адреса и типа события. Кроме того, предусмотрена возможность отправки информации из журнала событий в виде уведомлений в мессенджере Max (ранее поддерживались Telegram-уведомления) или webhook-запросов и интеграции с системой мониторинга Zabbix.

Программное обеспечение контроллера разработано на языках C/С++ и Golang на базе проекта OpenBMC и функционирует на ядре Linux не ниже версии 5.14, в том числе в многопроцессорных конфигурациях.

Реализация всего производственного цикла – от изготовления текстолита до поверхностного монтажа, приемо-сдаточных испытаний и приемки ОТК – на территории Российской Федерации обеспечила соответствие контроллера удаленного управления и мониторинга критериям Постановления Правительства № 719.

Был сформирован полный пакет технической документации и подана заявка, по которой состоялась независимая экспертиза в Торгово-промышленной палате для подтверждения факта производства в России. Завершающим этапом стала проверка Минпромторгом, по итогам которой контроллеру был присвоен реестровый номер № 10668616. Теперь устройство может участвовать в государственных и корпоративных закупках в рамках программ импортозамещения.

«Совместная работа с «Е-Флопс» позволила нам объединить инженерные компетенции и создать продукт, готовый к интеграции в существующие решения заказчиков. Наличие у контроллера ВМС записи в реестре Минпромторга упростит участие в госзакупках, а также снизит административные барьеры при внедрении отечественного оборудования», – сказал генеральный директор «АМДтехнологии» Максим Сохань.

«Включение контроллера ВМС в реестр Минпромторга – важный шаг для нас. Это признание того, что российские разработки и производственные мощности в области систем управления и мониторинга серверного оборудования соответствуют самым высоким требованиям государства. Мы гордимся тем, что наша команда совместно с "АМДтехнологии" создала продукт, который будет востребован как в сфере ЦОД, так и при построении высокопроизводительных вычислительных кластеров», – сказала генеральный директор «Е-Флопс» Елена Дорошенко.