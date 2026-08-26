Innostage PAM и PT Sandbox подтвердили совместимость для проверки файлов при привилегированном доступе

Компании Innostage и Positive Technologies завершили испытания и подтвердили совместимость системы управления привилегированным доступом Innostage PAM с сетевой песочницей PT Sandbox. При привилегированном доступе администраторы, ИТ-специалисты и подрядчики выполняют на серверах и других ресурсах инфраструктуры операции, недоступные обычным пользователям. Совместимость позволяет проверять файлы, передаваемые через Innostage PAM, и блокировать их передачу при выявлении признаков вредоносного содержимого.

Innostage PAM направляет передаваемый файл на анализ в изолированную среду PT Sandboх. После проверки песочница выдает вердикт, на основе которого Innostage PAM разрешает или блокирует дальнейшую передачу на целевой ресурс. Администратор PAM-системы получает уведомление о заблокированных файлах. Если признаки вредоносности не выявляются, файл передается на ресурс в штатном режиме.

Испытания охватили основные каналы передачи файлов через Innostage PAM: встроенные инструменты работы с файлами, подключения к целевым ресурсам с использованием RDP Web, SFTP Web и SFTP Client. Во всех проверенных сценариях корректность обработки файлов с учётом результата проверки в PT Sandbox была подтверждена.

Даже легитимное привилегированное подключение не исключает риск передачи вредоносного файла на сервер или другой критичный ресурс. Подтверждённая совместимость Innostage PAM и PT Sandbox решает эту проблему: файл автоматически проверяется в изолированной среде и блокируется при обнаружении угрозы.

«Контроль привилегированного доступа не ограничивается управлением подключениями и записью сессий. Файлы, которые администратор передает на критичные ресурсы, могут нести риски ИБ. Совместимость Innostage PAM с PT Sandbox позволяет реализовать дополнительный контроль привилегированных сессий на уровне передачи файлов и уменьшить риски попадания ВПО в инфраструктуру заказчиков», — отметил Игорь Еньков, владелец продукта Innostage PAM.

«Интеграция PT Sandbox с корпоративными системами, через которые передаются файлы внутри инфраструктуры — один из основных сценариев применения песочницы. Технологии поведенческого анализа и накопленная экспертиза PT Sandbox помогает не пропустить сложные, ранее неизвестные киберугрозы и обезопасить действия привилегированных пользователей. Подтвержденная совместимость с Innostage PAM дает клиентам уверенность, что решения корректно работают вместе, и упрощает выбор инструментов для построения защиты», — сказал Константин Рудаков, лидер продуктовой практики PT Sandbox, Positive Technologies.