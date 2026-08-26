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«Деснол» подтвердила совместимость «Мобильной бригады» с «Ред ОС М»

Компания «Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы «1С:ТОИР», объявила о получении сертификата совместимости решения «Мобильная бригада» для «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования Корп» с отечественной мобильной операционной системой «Ред ОС М».

Приложение «Мобильная бригада» разработано компанией «Деснол» для повышения эффективности управления работами ремонтных служб и обходчиков при выездном характере работы и осмотрах оборудования на удаленных от центрального офиса объектах эксплуатации. По опыту реализации проектов внедрения использование мобильных решений в связке с EAM-системой «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования Корп» позволяет на 20% ускорить обработку заявок на ремонты, на 70% — обработку информации о контролируемых показателях эксплуатации оборудования и на 16% сократить трудозатраты в подразделениях.

Функциональность приложения «Мобильная бригада» позволяет регистрировать дефекты, контролировать маршруты обходов и местонахождение ремонтного персонала, идентифицировать оборудование по штрих-коду, QR-коду или NFC-метке, вести учет трудозатрат и контролировать сроки выполнения ремонтных работ. Приложение работает как в онлайн-, так и в офлайн-режимах и подходит для обслуживания разных видов активов: промышленного оборудования, зданий, сооружений, транспортной техники, инженерной инфраструктуры и объектов ЖКХ.

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Наличие сертификата совместимости мобильного приложения с «Ред ОС М» упрощает процедуры согласования и внедрения «Мобильной бригады» на российских предприятиях, для которых наиболее критичны вопросы безопасности данных и технологического суверенитета. «Ред ОС М» соответствует стандартам Минцифры России, не содержит сервисов Google, включена в реестр российского программного обеспечения и имеет встроенные средства защиты информации, предотвращающие несанкционированный доступ.

«Сегодня мы видим значительный рост интереса со стороны госсектора и крупного бизнеса к защите корпоративных данных. В условиях укрепления цифрового суверенитета заказчикам важно использовать программные продукты, которые соответствуют современным критериям безопасности и позволяют беспрепятственно работать на объектах критической инфраструктуры. Мы оперативно реагируем на такие запросы и учитываем интересы пользователей наших решений. Это подтверждает прохождение сертификации совместимости «Мобильной бригады» с «Ред ОС М», — отметил Антон Аксененко, руководитель центра разработки экосистемы «1С:ТОИР» компании «Деснол».

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