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Бизнес увеличил закупки систем контроля транспорта на 35%

Российские компании увеличивают закупки систем контроля корпоративного транспорта. По данным электронной торговой площадки «ТендерПро», в январе – июле 2026 г. количество закупок таких решений выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «ТендерПро».

Наиболее высокие темпы роста показали системы видеонаблюдения и контроля состояния водителей (+78%). Закупки решений спутникового мониторинга увеличились на 45%, программного обеспечения для управления транспортом – на 35%, тахографов и блоков СКЗИ – на 28%, систем контроля расхода топлива – на 22%.

Тахографы и блоки СКЗИ занимают около 27% закупок, системы спутникового мониторинга – 24%, решения для контроля расхода топлива – 15%, системы видеонаблюдения и контроля состояния водителей – 11%, ПО для управления автопарком и диспетчеризации – 9%. Еще 14% приходится на другие категории.

Около трети закупок приходится на предприятия нефтегазового комплекса. В число крупнейших заказчиков также входят компании электроэнергетики, транспортно-логистического сектора, промышленные и добывающие предприятия. Заметный спрос сохраняется со стороны строительных и агропромышленных предприятий.

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Наибольшая закупочная активность сосредоточена в Москве и Московской области. В числе лидеров также Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тюменская область, Красноярский край, Иркутская область и Краснодарский край.

«Если раньше цифровые решения использовались главным образом для определения местоположения транспорта, то сегодня компании внедряют комплексные системы управления автопарком. Они позволяют контролировать расход топлива, соблюдение режима труда водителей, загрузку техники и другие эксплуатационные показатели. За счет этого бизнес снижает эксплуатационные издержки и повышает эффективность перевозок», – сказала коммерческий директор ООО «ТендерПро» Елена Астафьева.

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