Белебеевский молочный комбинат внедряет интегрированное бизнес-планирование на базе платформы Optimacros

Белебеевский молочный комбинат завершил первый этап внедрения системы интегрированного бизнес-планирования (IBP). С помощью CPM/IBP-платформы Optimacros в компании автоматизировали процесс прогнозирования спроса. Работы на проекте выполнил системный интегратор «ОптиТим Консалтинг». Об этом CNews сообщил представитель OptiTeam.

Белебеевский комбинат производит молочную продукцию с 1932 г. В ассортименте предприятия — десятки наименований твердых, мягких сыров, масла и сыворотки. Ежегодный объем выпускаемой продукции — более 16 тыс. тонн. Товары регулярно поставляются в российские и международные компании ритейла, поэтому комбинату крайне важно, чтобы процессы планирования спроса и поставок работали как часы.

Долгое время для планирования спроса в Белебеевском молочном комбинате использовали глобальное решение SAP APO. Несмотря на сильные стороны и мощность продукта, компании не хватало гибкости и функциональности в его использовании. Например, не было возможности, помимо объемного прогнозирования спроса, вести прогнозирование выручки и маржинальности внутри системы как на уровне всей компании, так и на уровне отдельных клиентов, а также внедрять дополнительные метрики для измерения точности прогноза спроса с разными лагами (М-2, М-3, w-2, w-4, w-5) в зависимости от сроков производства и поставок той или иной категории сыров. Кроме того, любая доработка SAP APO отнимала много ресурсов, в том числе финансовых. Требовалось более гибкое, оперативное и функциональное решение, которое можно было бы кастомизировать под собственные потребности, а его модификация и сопровождение не обходились так дорого. Также клиенту было важно уйти от международного решения и локализовать привычный процесс Demand Planning на базе отечественного программного продукта.

Среди всех решений для автоматизации процессов планирования, представленных на российском рынке, Белебеевский молочный комбинат выбрал CPM/IBP-платформу Optimacros. По словам директора по цепям поставок Ильи Аллина, помимо функционала, гибкости и времени на развертывание системы, одним из решающих факторов выбора этого продукта стала положительная обратная связь о решении от коллег по рынку.

Проект стартовал в начале июля 2025 г. Работы по внедрению платформы доверили компании «ОптиТим Консалтинг» — системному интегратору с самым большим опытом внедрения платформы Optimacros. В первую очередь начали с описания as-is, конструирования целевого процесса планирования спроса и подготовки технического задания под требования клиента.

Команда «ОптиТим Консалтинг» разработала решение в соответствии с функциональным дизайном заказчика, провела тестирование на пользователях и настроила интеграционные потоки с корпоративными системами — «1С ERP: Управление холдингом» и «1С: Управление торговлей», откуда забираются данные по заказам. В декабре 2025, после финальных доработок и обучения сотрудников, процесс прогнозирования спроса на недельном и месячном горизонтах полностью перешел на платформу Optimacros.

По оценке руководства, результат проекта был заметен сразу же после завершения внедрения. Прогнозирование «переехало» из одной системы в другую без прерывания самого бизнес-процесса. Были автоматизированы процессы тактического и оперативного уточнения прогноза, его финансовая оценка и согласование. Новое решение гибко настраивается в зависимости от заданных параметров, позволяет использовать как статистические модели прогнозирования спроса, так и пользовательские методики. Для каждой комбинации «SKU-клиент-регион» на заданном горизонте исторических данных система определяет оптимальный метод прогнозирования, выбирая тот, который обеспечивает наибольшую точность.

Внедрение первого модуля Optimacros стало катализатором для дальнейшей автоматизации сквозного процесса планирования. В планах у Белебеевского молочного комбината в ближайшие два года — расширить контур интегрированного бизнес-планирования за счет автоматизации новых блоков, таких как финансы, производство, закупка сырья и упаковки.

Илья Аллин, директор по цепям поставок в Белебеевском молочном комбинате, сказал: «Не стоит бояться локальных решений. Российские технологии не хуже, а иногда даже превосходят западные. И платформа Optimacros тому доказательство. Для нас было важно получить инструмент, который учитывает специфику FMCG‑отрасли, сезонность спроса и сложную структуру планирования от сырья до готовой продукции. Платформа Optimacros позволит в дальнейшем объединить процессы S&OP в едином цифровом контуре, повысить прозрачность данных и значительно ускорить сценарное моделирование. В результате мы сможем принимать управленческие решения быстрее, точнее прогнозировать загрузку мощностей и эффективнее управлять запасами с лучшим клиентским сервисом, что напрямую влияет на устойчивость и рентабельность бизнеса. В будущем планируем автоматизировать на базе Optimacros весь контур финансового планирования, чтобы получить единую систему IBP».

Вячеслав Шамрило, руководитель проектов в «ОптиТим Консалтинг», отметил: «Работа с Белебеевским комбинатом — это работа с масштабом: десятки сортов сыра и география поставок по всей стране. В таких условиях прогнозирование становится критическим инструментом. Особую благодарность мы выражаем команде заказчика за доверие к нашим алгоритмическим решениям и глубокое погружение в проект. Благодаря вовлеченности и готовности клиента перестраивать процессы нам удалось реализовать систему, которая объединила тактическое и оперативное прогнозирование. Теперь комбинат может гибко реагировать на изменения спроса. Это был сложный, но крайне полезный для нас опыт».