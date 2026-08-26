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85% волгоградцев готовы помогать старшим осваивать цифровые сервисы

МТС и онлайн-платформа «Авито» провели совместное исследование цифровой грамотности в России и выяснили, как жители Волгоградской области осваивают цифровые сервисы и помогают старшему поколению пользоваться ими безопасно. 85% волгоградцев считают, что молодые должны объяснять родителям и пожилым родственникам правила безопасности в интернете, мессенджерах и телефонных разговорах. При этом 67% жителей региона ожидают практических рекомендаций и от самих цифровых компаний. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жители Волгоградской области активно используют интернет для повседневных задач. 30% опрошенных совершают сделки в интернете несколько раз в неделю или чаще, еще 21% делают это несколько раз в месяц. При этом 36% пользуются такими возможностями редко или очень редко либо не совершают онлайн-сделок вовсе.

Наиболее распространенная рекомендация, которую волгоградцы дают старшим родственникам – не передавать личные данные третьим лицам: это правило назвал 51% участников исследования в возрасте 18-44 лет. Еще по 28% советуют не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений и писем и не сообщать персональные данные незнакомцам во время телефонных разговоров. 19% считают важным не соглашаться на предоплату и не переводить деньги напрямую продавцам.

При этом цифровая помощь старшим родственникам чаще всего требуется не в общих вопросах, а в конкретных ситуациях. 37% волгоградцев старше 45 лет обращаются к детям, внукам или знакомым, чтобы научиться пользоваться определенным приложением, сайтом или сервисом. Еще 11% просят помочь освоить интернет, смартфон или цифровые платформы. По 6% обращаются за помощью в настройке сервисов защиты и в том, чтобы разобраться, как распознавать мошенничество и безопасно работать с персональными данными.

Наиболее удобным способом обучения для старшего поколения становятся короткие и понятные инструкции. 37% волгоградцев старше 45 лет выбрали короткие видеоуроки как предпочтительный формат освоения новых цифровых навыков. Еще 24% предпочитают, чтобы дети, внуки или знакомые показывали необходимые действия непосредственно на практике. Печатные памятки с крупным шрифтом выбрали 13% опрошенных, очные занятия и мастер-классы – 5%.

При этом сами жители региона считают, что забота о цифровой безопасности старших – задача не только семьи. 67% волгоградцев уверены, что цифровые компании должны давать пользователям прикладные советы по безопасности. Такой подход позволяет дополнять помощь близких понятными инструкциями и технологическими инструментами защиты.

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«Сегодня цифровые сервисы становятся частью повседневной жизни всей семьи, поэтому важно, чтобы человек любого возраста мог пользоваться ими уверенно и безопасно. Исследование показывает, что жители Волгоградской области активно осваивают цифровые возможности, а молодое поколение готово помогать старшим родственникам ориентироваться в них. При этом есть запрос и на помощь со стороны технологических компаний – прежде всего на простые, понятные и применимые в реальной жизни рекомендации. В МТС мы развиваем технологии защиты от цифровых угроз и стремимся делать их максимально понятными для пользователей», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Отдельно исследователи оценили отношение жителей региона к технологиям искусственного интеллекта. 24% волгоградцев в возрасте 18-44 лет уже используют сервисы на основе ИИ для защиты в цифровой среде, в том числе виртуальных защитников и ИИ-ассистентов. Еще 27% пока не используют такие решения.

Совместное исследование МТС и «Авито» посвящено цифровой грамотности, привычкам пользователей разных возрастов и вопросам безопасности при использовании интернет-сервисов.

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