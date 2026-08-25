Разделы

Техника
|

В России стартовали продажи бюджетного моющего пылесоса Trouver

Trouver объявила о начале продаж в России нового моющего вертикального пылесоса K10 Flex Reach. Новинка оснащена функцией наклона корпуса на 180°, что позволяет убирать под низкой мебелью.

Благодаря конструкции с наклоном ручки на 180° корпус пылесоса легко проходит под мебелью высотой от 14 см, а насадка способна пролезать под мебель высотой всего 8 см. Это позволяет поддерживать чистоту под кроватями, диванами и шкафами без лишних физических нагрузок.

Пылесос оснащен двумя раздельными резервуарами: для чистой воды объемом 600 мл и для грязной воды объемом 500 мл. Система автоматически разделяет жидкие отходы и твердый мусор для удобства последующего обслуживания, а сила всасывания составляет 7 тыс. Па, чего будет достаточно для уборки большинства типов загрязнений и мелкого мусора.

Роликовая щетка разработана для уборки вплотную к плинтусам и ножкам мебели. Она эффективно удаляет пыль и мусор вплоть до самого края поверхности, исключая образование грязных полос. Более того, вращающийся ролик щетки обеспечивает самоходное движение вперед, делая процесс уборки легким и комфортным.

Интеллектуальная система двойной промывки щетки вместе со специальным скребком запускает мощный цикл самоочистки по одному нажатию кнопки. Система эффективно удаляет загрязнения и обеспечивает быстрое, гигиеническое обслуживание без ручного контакта с грязью. Световые индикаторы и звуковые уведомления в реальном времени информируют о заряде батареи, ходе уборки и состоянии системы.

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений
Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений ИТ в банках

Технические характеристики: мощность всасывания: 7 тыс. Па; емкость резервуара для чистой воды: 600 мл; емкость резервуара для грязной воды: 500 мл; емкость аккумулятора: 7×2600 мА·ч; максимальное время работы: до 30 минут; вес: 4,2 кг; функции: влажная уборка, наклон ручки 180°, автоматическая самоочистка

Пылесос Trouver K10 Flex Reach уже доступен для покупки на «Яндекс Маркете», Ozon и в DNS. В комплект поставки входят основной корпус, ручка, док-станция, адаптер питания, моющая щетка и инструкция по эксплуатации. Рекомендованная розничная стоимость новинки составляет 19990 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Единая HR-платформа: как объединить систему обучения, адаптацию, оценку и бизнес-результаты

Intel вернула нас в 90-е. Компания откатилась на 30 лет назад в доле рынка х86-процессоров

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений

Новый процессор IBM для мейнфреймов умеет выполнять код IBM Z и Arm одновременно и без эмуляции

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

Нейросетью не заменить. Российскому бизнесу обычные инженеры внезапно оказались нужнее программистов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще