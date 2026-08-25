В России стартовали продажи бюджетного моющего пылесоса Trouver

Trouver объявила о начале продаж в России нового моющего вертикального пылесоса K10 Flex Reach. Новинка оснащена функцией наклона корпуса на 180°, что позволяет убирать под низкой мебелью.

Благодаря конструкции с наклоном ручки на 180° корпус пылесоса легко проходит под мебелью высотой от 14 см, а насадка способна пролезать под мебель высотой всего 8 см. Это позволяет поддерживать чистоту под кроватями, диванами и шкафами без лишних физических нагрузок.

Пылесос оснащен двумя раздельными резервуарами: для чистой воды объемом 600 мл и для грязной воды объемом 500 мл. Система автоматически разделяет жидкие отходы и твердый мусор для удобства последующего обслуживания, а сила всасывания составляет 7 тыс. Па, чего будет достаточно для уборки большинства типов загрязнений и мелкого мусора.

Роликовая щетка разработана для уборки вплотную к плинтусам и ножкам мебели. Она эффективно удаляет пыль и мусор вплоть до самого края поверхности, исключая образование грязных полос. Более того, вращающийся ролик щетки обеспечивает самоходное движение вперед, делая процесс уборки легким и комфортным.

Интеллектуальная система двойной промывки щетки вместе со специальным скребком запускает мощный цикл самоочистки по одному нажатию кнопки. Система эффективно удаляет загрязнения и обеспечивает быстрое, гигиеническое обслуживание без ручного контакта с грязью. Световые индикаторы и звуковые уведомления в реальном времени информируют о заряде батареи, ходе уборки и состоянии системы.

Технические характеристики: мощность всасывания: 7 тыс. Па; емкость резервуара для чистой воды: 600 мл; емкость резервуара для грязной воды: 500 мл; емкость аккумулятора: 7×2600 мА·ч; максимальное время работы: до 30 минут; вес: 4,2 кг; функции: влажная уборка, наклон ручки 180°, автоматическая самоочистка

Пылесос Trouver K10 Flex Reach уже доступен для покупки на «Яндекс Маркете», Ozon и в DNS. В комплект поставки входят основной корпус, ручка, док-станция, адаптер питания, моющая щетка и инструкция по эксплуатации. Рекомендованная розничная стоимость новинки составляет 19990 руб.