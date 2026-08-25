В промышленно-жилой зоне Новосибирска «МегаФон» усилил 4G

В Затулинском жилмассиве Новосибирска усилился сигнал 4G и выросла емкость сети. Технические специалисты «МегаФона» установили телеком-оборудование в районе улиц Петухова и Зорге, обеспечив обширную территорию левого берега качественной связью. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На Затулинке проживает более 100 тыс. человек, кроме того, ежедневно в этот район на работу приезжают сотни специалистов. Территория продолжает застраиваться новыми жилыми комплексами, а внутриквартальная инфраструктура расширяется. Высокая концентрация абонентов создает серьезную нагрузку на сеть, ведь объем потребляемого трафика постоянно растет. Для того, чтобы система продолжала работать стабильно, оператор установил еще одну базовую станцию.

Новое оборудование функционирует сразу в нескольких частотных диапазонах. Использование высоких частот позволяет сохранять стабильное соединение при пиковых нагрузках, когда в сеть одновременно заходит большое число пользователей. Согласно замерам, скорость мобильного интернета здесь составляет 33 Мбит/с. А низкочастотный диапазон обеспечивает увеличенную дальность сигнала, благодаря чему в зону покрытия вошли рядом расположенные садоводческие товарищества: «Волна-1», «Союз», «Тулинка-2», им. Гагарина и др.

«При развитии сети мы стараемся работать на опережение. Внимательно следим за ростом новых жилых кварталов, поскольку это всегда требует соответствующего расширения телеком-инфраструктуры. Ввод новых объектов предотвращает дефицит емкости и позволяет избежать вечерних зависаний интернета. Контент загружается за секунды, что важно не только проживающим в этих кварталах жителям, но и тем, кто только готовится приобрести квартиру. Качественная связь в локации — сегодня это критерий при выборе недвижимости», — отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.