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Совместные решения АО «Сигналтек» и компании «Рэйдикс» включены в Реестр российской промышленной продукции

Совместное решение корпоративного класса для хранения данных на базе отечественных двухпроцессорных серверных платформ компании «Сигналтек» и ПО Raidix 5 позволяет хранить до 4080 ТБ данных, обеспечивая их защиту от скрытых повреждений. Системы подходят для баз данных, архивов, виртуализированных сред и других корпоративных задач.

Решение разработано для организаций, которым требуется надежная и масштабируемая инфраструктура для работы с большими объемами данных и представлено в двух моделях: «Сигнал Датастэк» DS-5201 ТДРС.465279.024 (реестровый номер № 10842889) и «Сигнал Датастэк» DS-5202 ТДРС.465279.025 (реестровый номер № 10842890). Обе платформы прошли тестирование и валидацию совместно с ПО Raidix 5.

Важная особенность системы — гибкость. Емкость системы хранения масштабируется за счет подключения дополнительных дисковых полок и может достигать 4080 ТБ полезного объема после организации RAID-массивов (до 132 накопителей по 36 ТБ каждый).

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«Система поддерживает основные файловые (NFS, SMB, FTP) и блочные (FC, iSCSI) протоколы доступа. Это упрощает адаптацию СХД к различным типам нагрузок и интеграцию в существующую ИТ-инфраструктуру. Включение решений в Реестр российской промышленной продукции, размещенный в ГИСП, подтверждает их производство на территории России. Для партнеров это расширяет возможности участия в государственных закупках, а заказчики при соблюдении установленных условий могут воспользоваться отдельными мерами поддержки, включая ускоренную амортизацию оборудования», — сказал Дмитрий Абрагин, коммерческий директор АО «Сигналтек».

«Включение СХД в Реестр российской промышленной продукции открывает новые возможности для реализации крупных проектов, особенно в государственном секторе. Я уверен, что возможности ПО Raidix 5 и платформы «Сигнал Датастэк» найдут применение в ИТ-инфраструктуре организаций по всей стране и обеспечат надежное хранение данных», — сказал Алексей Казаков, руководитель группы пресейл «Рэйдикс».

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