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Смартфон вместо связки ключей: еще одна пермская новостройка получила умные цифровые сервисы «Ростелекома»

117 семей в жилом комплексе «Эстетика» на улице Капитана Гастелло, 15 в Перми получили доступ к новым сервисам, включая умный домофон и видеонаблюдение. «Ростелеком» подключил пермскую новостройку к цифровой экосистеме «Ключ», а также обеспечил жильцов высокоскоростным интернетом. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Звонок домофона не застает собственников квартир врасплох. Где бы они ни находились — на работе, в отпуске, в магазине за углом — мобильное приложение «Ростелеком Ключ» мгновенно покажет, кто стоит у подъезда благодаря камерам, встроенным в домофонную панель. А открыть дверь подъезда можно удаленно. Если нужно впустить гостя, сантехника или службу доставки, достаточно сгенерировать временный цифровой код.

Безопасность не заканчивается на пороге. Придомовая территория — под круглосуточным наблюдением 22 камер. Видеоархив доступен каждому жильцу в архиве приложения. Шлагбаум при въезде на территорию также послушно поднимается по команде с мобильного телефона.

Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала компании «Ростелеком»: «"Ростелеком Ключ" — это полноценная экосистема для жилого дома. Наш "цифровой страж" берет на себя то, что раньше отнимало время и нервы: контроль доступа во двор и подъезд, присмотр за детьми на площадке и передача показаний счетчиков. За безопасность и комфорт теперь отвечают интеллектуальные сервисы. В итоге каждый получает свое: жильцы забывают о бытовой рутине, управляющие компании сокращают операционные расходы, а застройщики — имеют готовое решение, которое повышает класс объекта. При этом нам важно, чтобы технологии оставались невидимыми. Приложение не требует инструкций — им одинаково легко пользуются и школьники, и бабушки».

Чтобы узнать, подключен ли конкретный дом к платформе, достаточно обратиться в ТСЖ или управляющую компанию. Провайдер предлагает гибкие решения, адаптированные под потребности как новостроек, так и домов вторичного рынка. В сегменте нового строительства договоры с застройщиками заключаются на этапе проектирования, что обеспечивает ввод цифровой инфраструктуры одновременно со сдачей объекта. Для строительной компании «Ингрупп» это уже 15 дом, интегрированный в экосистему «Ростелекома».

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Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Герман Грибков, руководитель проекта «Эстетика» компании «Ингрупп»: «Мы строим дома, в которых человек чувствует себя защищенным не только за закрытой дверью квартиры, но и во дворе, на парковке и в подъезде. Безопасность для нас — не опция, а базовый стандарт. Уже семь лет мы работаем с "Ростелекомом" как с технологическим партнером: они помогают оснащать наши комплексы видеонаблюдением, удаленным доступом и круглосуточным мониторингом. Для жителя это выглядит просто: открыл приложение, увидел, что ребенок дошел до школы, машина на месте и во дворе все спокойно. А если возникнет спорный момент, видеоархив снимет вопросы за пару минут».

Цифровой сервис «Ростелеком Ключ» представлен в 440 населенных пунктах России. Платформой охвачено около 975 тыс. домохозяйств. В Перми решение объединяет свыше 18 тыс. семей.

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