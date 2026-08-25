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Прокачивать навыки цифровой грамотности через короткие видеоуроки предпочитают жители Дальнего Востока

МТС и онлайн-платформа «Авито» провели совместное исследование цифровой грамотности в России. Согласно данным аналитиков, 63% жителей Дальнего Востока старше 45 лет хотели бы получать знания в этой сфере через короткие видеоролики. При этом абсолютное большинство опрошенных (78%) считают, что прикладные советы по цифровой безопасности должны давать именно цифровые компании. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мнение, что цифровой грамоте должны обучать дети, внуки или знакомые, оказалось непопулярным — его разделили только 26% респондентов. Еще меньше опрошенных считают эффективными брошюры или мастер-классы. К младшим родственникам старшее поколение обращается в основном тогда, когда нужно освоить новый гаджет, сайт или приложение.

При этом почти 60% участников опроса младше 45 лет уверены, что помогать старшему поколению и объяснять основы безопасности в интернете их прямая обязанность. Самым распространенным советом, который дают взрослым и пожилым родственникам, стал: «не передавайте личные данные третьим лицам». На втором месте — предостережение не переходить по подозрительным ссылкам из писем, на третьем — не сообщать персональные данные в телефонных разговорах с незнакомцами.

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Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

Жители Дальнего Востока, включая Камчатский край, с настороженностью относятся к сделкам в интернете: лишь 12% опрошенных совершают их регулярно, а 34% редко либо никогда. В целом по стране картина иная: каждый четвертый россиянин старше 45 лет (25%) делает это часто, а 31% иногда.

«Результаты исследования показывают, что каждый второй дальневосточник уже использует сервисы на основе искусственного интеллекта для защиты в цифровой среде — это отличный тренд. Мы как мобильный оператор видим свою задачу не только в обучении жителей региона основам кибербезопасности, но и в реальной защите от угроз. Ежедневно наши системы блокируют тысячи нежелательных звонков злоумышленников, а встроенный ИИ-ассистент в режиме реального времени предупреждает абонента о возможной опасности во время подозрительного вызова. Это позволяет сохранять спокойствие наших пользователей, особенно старшего поколения, и делает цифровую среду на Камчатке и на всем Дальнем Востоке более безопасной», – сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

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