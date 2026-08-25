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Приложение «Нартис Пульт» теперь доступно в App Store: снимать показания счётчика можно со смартфона

Компания «НЭК Тех» разработала версию мобильного приложения «Нартис Пульт» для устройств на базе iOS. Ранее приложение было доступно только пользователям Android. Теперь скачать «Нартис Пульт» можно в App Store и RuStore, а также на сайте завода «Нартис» – производителя приборов учёта. Об этом CNews сообщил представитель «НЭК Тех».

Приложение будет полезно потребителям электроэнергии, у которых установлены современные приборы учёта «Нартис-И100-SP1» и «Нартис-И300-SP31» с поддержкой подключения по Bluetooth. Также предусмотрено подключение по протоколу TCP/IP через GSM – при наличии в счётчике SIM-карты со статическим «белым» IP-адресом.

«Нартис Пульт» позволяет получать данные непосредственно с прибора учёта через смартфон или планшет. В приложении отображаются суммарные и потарифные значения потреблённой электроэнергии, информация о работоспособности счётчика и другие данные.

Приложение можно использовать как самостоятельно, так и вместе с пультами для снятия показаний «Нартис-Д101». Это особенно удобно для жителей частного сектора, где приборы учёта часто устанавливаются на опоре на границе балансовой принадлежности сетевой компании и потребителя.

Для пользования приложением необходимо: убедиться, что в обозначении установленного прибора учёта есть характеристика «RF2400/2». На счётчиках с поддержкой Bluetooth также есть соответствующий значок или обозначение BT; скачать приложение «Нартис Пульт» на смартфон или планшет; включить Bluetooth и геолокацию на устройстве и открыть приложение; выбрать способ подключения «BLE»; выбрать свой прибор учёта из списка доступных устройств и ввести PIN-код для сопряжения.

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PIN-код присваивается при производстве прибора учёта по требованию заказчика. При подключении приложение автоматически проверяет стандартные варианты PIN-кодов. Если они не подходят, пользователю потребуется ввести код вручную. Получить его можно в сбытовой или электросетевой компании, которая устанавливала счётчик.

После успешного подключения данные с прибора учёта автоматически считываются и отображаются на экране смартфона или планшета.

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