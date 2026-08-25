Пользователи Qplus открыли почти 500 тыс. электронных кошельков

Финтех-группа «Займер», объединяющая платформы кредитования физических и юридических лиц, банк, платежную систему и прочие цифровые платформы, объявляет первые результаты запуска электронного кошелька Qplus, реализованного на базе КИБ «Евроальянс». Об этом CNews сообщили представители «Займер».

За шесть месяцев 2026 г. пользователи открыли 478 тыс. рублевых кошельков. В отдельных сценариях использования сервиса наблюдается кратный рост: совокупный объем исходящих переводов из кошельков Qplus в июне превысил показатель января более чем в шесть раз.

Ключевые сценарии использования и статистика транзакций

Переводы по СБП: Денежные переводы через СБП остаются основным направлением исходящих переводов: на него приходится 69% их объема за первое полугодие.

Виртуальные карты: Запущенная в апреле виртуальная карта Qplus предназначена для оплаты зарубежных сервисов. Уже в мае объем переводов на виртуальные карты превысил объем переводов на обычные банковские карты. Средняя сумма такого перевода составила около 3,5 тыс. рублей – более чем вдвое выше среднего чека переводов через СБП или на обычные банковские карты.

Структура платежей: В структуре платежей за товары и услуги около 50% приходится на цифровые онлайн-сервисы, около трети – на пополнение иностранных карт и электронных кошельков, еще 17% – на повседневные платежи, включая мобильную связь, интернет и ЖКХ. Набирает популярность оплата цифровых товаров.

Особое внимание в Qplus уделяется безопасности операций и защите пользователей. Доступ к расширенному набору функций зависит от уровня идентификации: по мере ее прохождения пользователям становятся доступны более высокие лимиты и дополнительные платежные сценарии, включая переводы на банковские счета, карты и другие кошельки, в том числе за рубеж. При этом система в автоматическом режиме анализирует операции, выявляя и ограничивая подозрительную активность.

«Запуск Qplus стал важным этапом трансформации «Евроальянса» и развития транзакционного направления Группы. Почти 500 тыс. открытых кошельков и рост активности в отдельных платежных сценариях показывают интерес аудитории к новому сервису. Для Группы кошелек Qplus – это возможность постепенно расширять взаимодействие с клиентами за пределами кредитных продуктов и развивать дополнительные источники комиссионного дохода», – сказал Роман Макаров, генеральный директор ПАО МКК «Займер».

«За I полугодие мы значительно расширили возможности Qplus: запустили виртуальную зарубежную карту, увеличили количество доступных сервисов и платежных сценариев. Мы продолжим последовательно развивать Qplus – расширять способы пополнения кошелька, делать идентификацию проще, добавлять новые возможности и сервисы, чтобы пользователи могли решать все больше повседневных финансовых задач в одном приложении», – сказал заместитель председателя правления банка «Евроальянс» Андрей Тарасов.