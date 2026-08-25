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Навигационные табло нового поколения начали выпускать в ОЭЗ «Технополис Москва»

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство двусторонних информационных табло с жидкокристаллическими дисплеями, которые можно использовать для навигации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина уделяем особое внимание цифровизации городской инфраструктуры и внедрению передовых технологических решений. Продолжением этой работы стал запуск в ОЭЗ «Технополис Москва» производства навигационных двусторонних табло нового поколения. Высокотехнологичные экраны позволят сделать городскую навигацию еще более современной, технологичной и удобной для жителей и гостей столицы», — сказал Максим Ликсутов.

Производством инновационных жидкокристаллических табло занимается компания «Некс-Т» (бренд NexTouch). Дисплей интегрирован с системой управления контентом. Это позволяет отображать необходимый текст, графику, таблицы, расписания, пиктограммы и мультимедиа в заданном формате, которые обновляются в реальном времени.

Кроме того, изображение на экране остается четким и разборчивым вне зависимости от угла обзора, освещения и условий эксплуатации. Изделие может работать как автономно, так и в составе распределенных систем, интегрированных в транспортную инфраструктуру.

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«В основе изделия — собственные жидкокристаллические модули, произведенные в Москве. Создавая дисплеи с нуля, инженеры предприятия смогли аппаратно адаптировать их под сложные условия эксплуатации: обеспечить устойчивость к постоянным вибрациям, перепадам температур и повышенным нагрузкам. Это позволит сформировать единую интуитивно понятную информационную среду», — отметил генеральный директор группы компаний «Некс-Т» Владимир Крикушенко.

Продукция резидентов столичной ОЭЗ регулярно поставляется в регионы России — от Калининградской области до Дальнего Востока. Досмотровое оборудование столичного производства работает в аэропортах, на железных дорогах и энергетических объектах по всей стране. Портативные медицинские изделия для экстренной помощи направляются в службы скорой и больницы более чем 50 регионов. Композитные материалы и конструкции используются при строительстве и реконструкции мостов, путепроводов и гидросооружений в десятках субъектов. А цифровое учебное оборудование, разработанное резидентом ОЭЗ, помогает школьникам и дошкольникам осваивать естественные науки в 73 регионах.

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