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На ДЭГ зарегистрировались уже 2 млн человек

С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы разных уровней — от выборов депутатов Госдумы до региональных и местных кампаний. В 32 регионах проголосовать можно будет дистанционно — на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Чтобы принять участие в ДЭГ, нужно заранее подать заявление на «Госуслугах». Это сделали уже 2 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Лидеры по числу заявлений на ДЭГ: Московская область — 389 тыс.; Алтайский край — 187 тыс.; Свердловская область — 179 тыс.; Ростовская область — 169 тыс.; Чувашия — 108 тыс.

Если во время выборов вы будете не по месту прописки, можно заранее выбрать удобный избирательный участок через сервис «Мобильный избиратель» на «Госуслугах». Для голосования на выборах депутатов Госдумы жители всех субъектов России могут выбрать участок в любом регионе страны.

Жители 56 субъектов, где пройдут региональные выборы, могут выбрать участок для голосования на региональных выборах в пределах своего избирательного округа. При этом жители шести регионов смогут проголосовать за главу региона на избирательном участке в Москве, если в дни голосования будут находиться в столице.

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Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались уже более 480 тыс. граждан.

Выбрать удобный способ голосования можно до 23:59 мск 14 сентября. До этого же момента можно изменить свое решение — например, отозвать заявление на участие в ДЭГ или отменить выбор участка через «Госуслуги». После этого при необходимости можно выбрать другой способ голосования или новый участок.

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