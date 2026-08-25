МТС поможет обеспечить безопасность сотрудников Якутии на производстве

МТС запускает мониторинг концентрации производственных газов на предприятиях для обеспечения безопасности сотрудников. Технология предназначена для раннего обнаружения нежелательных примесей в воздухе с помощью специальных датчиков, что позволяет предотвращать угрозы жизни и здоровью людей в рабочих зонах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технически система построена на датчиках с набором сенсоров под конкретные виды газов, которые устанавливаются в местах возможного появления вредных веществ. Оборудование автоматически фиксирует превышение концентрации опасных газов и включает свето-звуковые сигналы, предупреждая сотрудников. Одновременно информация о событии передается в аналитическую систему МТС, которая запускает работу вентиляций, отсечных клапанов и других инженерных систем для предотвращения аварийных ситуаций. Это позволяет снизить концентрацию вредных веществ и нормализовать обстановку, минимизируя риски для персонала и снижая вероятность вынужденной остановки технологического процесса.

Ранее «МТС Экология» уже анализировала влияние выбросов на населенные пункты за пределами санитарной зоны, то теперь система фокусируется на контроле состояния воздушной среды внутри помещений. Система мониторинга рабочей зоны взаимодействует с уже существующим решением по контролю выбросов в населенных пунктах. Благодаря объединению данных предприятия получают полную картину: что выбрасывается в атмосферу за пределы санитарной зоны и что происходит внутри цехов. Это дает возможность различать плановые технологические выбросы и аварийные утечки, быстро найти источник и сократить время диагностики. В итоге предприятие избегает простоя оборудования и связанных с этим затрат. Услуга ориентирована на предприятия различных отраслей, где требования к безопасности труда и экологической ответственности являются одними из приоритетных.

«Промышленный сектор Якутии опирается на масштабную добычу полезных ископаемых. Уверен, что данное решение окажется для этих предприятий особенно актуальным и стратегически значимым. Новый проект позволяет оценивать не только воздействие производств на экологию населенных пунктов, но и состояние воздушной среды непосредственно в цехах. Перечень отслеживаемых показателей здесь шире, поскольку мы имеем дело с прямым контактом персонала с вредными элементами. Оперативное выявление и ликвидация возможных выбросов сводят к минимуму угрозу здоровью работников и предотвращают остановку производственных процессов», – отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.