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Меньше нервничают перед собеседованием те, кто зарабатывает больше

В топе методов, которые помогают меньше нервничать перед собеседованием, — самовнушение, подготовка к интервью и правильное дыхание. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Респондентов попросили вспомнить последнее собеседование, на котором они побывали за последние три месяца, и оценить свой стресс по шкале от 0 до 5. Совершенно спокойно перед встречей с потенциальным работодателем себя чувствуют 20% россиян, 13% посчитали свой уровень стресса очень низким, а 16% — низким. Средним свой уровень стресса назвали 27% опрошенных, высоким — 10%, очень высоким — 8%. Затруднились с оценкой 6%.

Средний балл составил 2,8 по 5-балльной шкале. За пять лет доля тех, кто не испытывает перед интервью никакого волнения, сократилась с 29% до 20%.

Женщины волнуются перед интервью сильнее мужчин (2,9 против 2,7 балла).

Если зарабатывающие менее 100 тыс. руб. оценили свои переживания в среднем на 2,9 балла из 5, то опрошенные с доходом от 100 тыс. руб. — на 2,6 балла.

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На первом месте среди методов, помогающих россиянам справиться с волнением, — самовнушение и позитивный настрой: о том, что в его случае это работает, сообщил каждый пятый (21%). Следом идут подготовка к собеседованию (11%) и правильное дыхание (8%). 4% проговаривают про себя возможный диалог, по 2% принимают успокоительные, читают отзывы о компании и пьют воду. Кофе, музыка, прогулки, чтение, еда, медитация или молитва, сон и разговоры с близкими выручают по 1% опрошенных. Курения и алкоголь — тоже по 1%.

Самовнушение и правильное дыхание чаще выручают женщин (24 и 12% против 17 и 5% среди мужчин). Чтение и вкусняшки — это женские способы успокоения. Алкоголь и сон — мужские.

В том, что успокоиться перед интервью им не помогает ничего, признались 30%. При этом за пять лет выросло число тех, кто готовится к собеседованию заранее (с 6% до 11%), и тех, кто репетирует возможный диалог (с 1% до 4%). Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 376. Время проведения: 17—21 августа 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, проходившее собеседования в течение последних трех месяцев. Размер выборки: 1,6 тыс. респондента

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