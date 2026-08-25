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«МегаФон» усилил сеть в новом квартале Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга получили доступ к цифровым сервисам на скорости до 120 Мбит/с и более стабильной мобильной связи в спортивном квартале «Архангел Михаил». Телеком-оборудование для нового центра притяжения свердловчан установили инженеры «МегаФона».

Согласно обезличенной статистике оператора, передача данных в квартале возрастает к выходным. Например, в августе каждую субботу трафик в локации примерно на 60% превышал среднедневные показатели. Для поддержания стабильной связи в часы пиковой нагрузки на сеть инженеры компании запустили новое телеком-оборудование.

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Квартал «Архангел Михаил» включает в себя Академию спорта РМК с залом нового поколения RCC и академией практической стрельбы. Помимо этого, здесь находятся летние падел-корты, открытые экстрим- и скейт-парки. Надежный сигнал поможет любителям спорта всегда оставаться на связи, следить за расписанием активностей и делиться видео с тренировок в своих соцсетях.

«Мы анализируем активность абонентов в новых локациях и модернизируем телеком-инфраструктуру, чтобы возрастающая нагрузка не стала препятствием для быстрого подключения к сети. Теперь свердловчанам, занимающимся различными видами спорта в квартале “Архангел Михаил”, доступен 4G-сигнал на скорости до 120 Мбит/с», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артём Цыпленков.

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