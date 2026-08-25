Max запустил возможность использования 2 профилей

Пользователи мессенджера Max получили возможность использовать два профиля в одном приложении и быстро переключаться между ними без повторной авторизации. Об этом CNews сообщил представитель Max.

Решение актуально для тех, кому необходимо работать с несколькими аккаунтами на одном устройстве — например, чтобы разделить рабочее и личное общение.

Функциональность доступна пользователям смартфонов на Android. В дальнейшем добавить новый профиль можно будет в десктоп- и веб-версиях приложения.

Для того, чтобы добавить второй аккаунт, пользователю необходимо: обновить приложение через RuStore; перейти в «Настройки» и выбрать «добавить профиль»; ввести номер телефона дополнительного аккаунта; подтвердить вход кодом из SMS и ввести пароль двухфакторной аутентификации.

После авторизации аккаунт появится в разделе «Настройки».