Курс на автономность: половина проектов с БПЛА приходится на мониторинг объектов

На мониторинг линейных, промышленных и природных объектов приходится 50% спроса на проекты с автономными беспилотниками. Еще четверть составляют задачи по автономной доставке грузов, 15% — картирование и 3D-моделирование, а 10% — специализированные отраслевые сценарии. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Такую статистику на основе реальных коммерческих запросов представила компания Wheelies — резидент «Технопарка Санкт-Петербурга», развивающий программные решения для робототехники в корпорации ITG.

Рынок постепенно смещается от автоматизации отдельных полетов к созданию автономных систем, способных самостоятельно выполнять технологические процессы.

Наибольшая доля проектов — 50% — связана с автономным мониторингом различных объектов. В эту категорию входят наблюдение за линейными и промышленными объектами, природный мониторинг и другие задачи, требующие регулярного сбора данных с минимальным участием оператора. Еще 25% приходится на автономную доставку грузов — от продуктов и посылок до медикаментов и других специализированных грузов.

На картирование и моделирование приходится 15% проектов, включая автоматизированный сбор данных и построение двух- и трехмерных моделей местности. Оставшиеся 10% составляют специализированные решения: мойка окон, пожаротушение, обработка сельскохозяйственных площадей и другие задачи, требующие адаптации беспилотника под конкретный технологический процесс.

Такая структура спроса показывает, что для промышленного применения одного автопилота уже недостаточно. Беспилотник должен не только выполнять маршрут, но и самостоятельно собирать и анализировать данные, взаимодействовать с оборудованием, менять сценарий выполнения миссии и передавать результаты во внешние системы.

При этом усложнение сценариев применения повышает требования к программному обеспечению. Для разных задач могут потребоваться компьютерное зрение, специализированные сенсоры, дополнительная полезная нагрузка и собственные алгоритмы. Если разрабатывать этот набор функций отдельно под каждый проект, внедрение беспилотных технологий становится дольше и дороже.

Одним из решений становится модульный подход к разработке ПО. Он позволяет подключать новые сенсоры и оборудование, заменять модели компьютерного зрения или изменять логику выполнения миссии без необходимости переписывать программную систему целиком.

«Рынок уже прошел этап, когда главным вопросом было научить дрон летать по маршруту. Сейчас задача сложнее — сделать так, чтобы беспилотник мог самостоятельно выполнять целую цепочку действий и адаптироваться под конкретный сценарий. Структура спроса это хорошо показывает: большая часть проектов связана уже не с самим полетом, а с выполнением конкретной задачи — мониторингом, доставкой, картографированием или специализированными работами. Для этого нужна программная платформа, которая не ограничивает разработчика одной конфигурацией оборудования и позволяет быстро адаптировать беспилотную систему под новый сценарий», — отметила Влада Штырова, исполнительный директор Wheelies, корпорация ITG.

В Wheelies считают, что развитие программной инфраструктуры станет одним из условий дальнейшего масштабирования гражданских БАС. Открытая архитектура и модульность позволяют переносить разработанные функции между различными аппаратными платформами и сокращать путь от прототипа до промышленного решения.

По мере развития рынка конкурентоспособность беспилотных систем будет определяться не только характеристиками летательного аппарата, но и тем, насколько быстро его можно адаптировать под новую задачу, подключить необходимое оборудование и встроить в существующие процессы заказчика.

По словам директора Центра развития беспилотных технологий Технопарка Вячеслава Ярышкина, с дальнейшим развитием автономности БАС использование дронов станет дешевле, а сложные сценарии применения БПЛА более доступными. «Технопарк Санкт-Петербурга» уже сейчас на практике отрабатывает самые различные сценарии применения дронов в различных отраслях экономики и городском хозяйстве – от логистики до спасения людей и животных.