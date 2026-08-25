Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

Компания «Диджитал Дизайн» подтвердила совместимость «АРМ обходчика» с промышленными мобильными устройствами MIG

Компания «Диджитал Дизайн» сообщила о результатах испытаний мобильного приложения «АРМ обходчика» на специализированных устройствах MIG. В рамках испытаний, проведенных в начале 2026 г., выполнено детальное тестирование основного сценария использования приложения. Проверка подтвердила работоспособность приложения и корректность совместной работы в протестированных конфигурациях на Android 10, «Ред ОС М» и Astra Linux.

Совместимость подтверждена для следующих устройств: корпоративный защищенный смартфон MIG A65 в конфигурации с «Ред ОС М»; промышленный смартфон MIG S6; промышленный смартфон MIG S6 Pro; промышленный смартфон MIG S6 Gen. 2 в конфигурации с «Ред ОС М»; терминал сбора данных MIG S6; терминал сбора данных MIG S6 Pro; взрывозащищенный смартфон MIG S6; взрывозащищенный смартфон MIG S6 Pro; взрывозащищенный терминал сбора данных MIG S6; взрывозащищенный терминал сбора данных MIG S6 Pro; мобильный компьютер MIG T8X в конфигурации с «Ред ОС М»; мобильный компьютер MIG T8X х86 в конфигурации с Astra Linux.

«Для промышленной эксплуатации важно подтвердить не только запуск приложения, но и прохождение ключевого рабочего сценария на конкретной связке устройства и операционной системы. Мы проверили установку и работу мобильного приложения, быстродействие, стабильность беспроводного подключения и работу камеры, необходимую для фотофиксации. Результаты позволяют рекомендовать протестированные устройства компании MIG для организации мобильных обходов», — отметил Андрей Яковенко, руководитель группы разработки компании «Диджитал Дизайн».

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений
Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений ИТ в банках

«Даже самое продуманное с инженерной точки зрения мобильное вычислительное устройство – это лишь часть сложного инструмента для решения задач заказчика. Надежная, хорошо оптимизированная операционная система и функциональное, детально проработанное прикладное программное обеспечение в совокупности с устройством, являются тем комплексным решением, которое, как правило, ищет заказчик, и в данном случае у нас, совместно с компанией «Диджитал Дизайн», получился надежный ПАК, эффективно решающий задачи мобильных обходов», — сказал технический директор Mobile Inform Group Сергей Германович.

Совместимость с Android (10+), «Ред ОС М» и Astra Linux расширяет возможности предприятий при выборе программно-аппаратной конфигурации с учётом условий эксплуатации, требований информационной безопасности и использования российского ПО.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Единая HR-платформа: как объединить систему обучения, адаптацию, оценку и бизнес-результаты

И где же ты, Европа? США втрое опережают ее в гонке инвестиций в ИИ

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера

Хакеры наловчились взламывать домашние роутеры россиян, чтобы отправить их на фальшивые «Госуслуги»

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Microsoft поломала штатный антивирус Windows, пытаясь закрыть в нем опасную «дыру»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще