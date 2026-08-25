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Использование цифровых технологий организациями в 2025 году (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе данных сплошного статистического обследования Росстата анализирует уровень использования цифровых технологий в крупных и средних организациях (без учета субъектов малого предпринимательства) в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Главные выводы

В 2025 г. цифровые технологии использовали порядка 84% крупных и средних организаций — больше, чем годом ранее.

Базовым условием распространения цифровых технологий является доступ к интернету. Фиксированным подключением пользуются почти четыре из пяти организаций (78%), мобильным интернетом — почти две из пяти (39%).

Информационно-коммуникационную инфраструктуру наряду с доступом к интернету характеризуют использование операционных систем с открытым исходным кодом (например, Linux) и наличие серверов. В 2025 г. такие операционные системы применяли 24% крупных и средних организаций, серверы имели 37%.

Среди цифровых технологий наиболее востребованы цифровые платформы и облачные сервисы, за ними следуют геоинформационные системы. Каждая десятая из обследованных организаций внедрила RFID-технологии; чуть меньше — Интернет вещей и технологии сбора, обработки и анализа больших данных. Каждая двадцатая применяла технологии искусственного интеллекта для решения производственных задач. Промышленные роботы, аддитивные технологии и цифровые двойники в силу своей специфики распространены меньше — в 1%–2% крупных и средних организаций.

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Ключевым барьером для использования передовых цифровых технологий — решений для сбора, обработки и анализа больших данных, искусственного интеллекта и Интернета вещей — как и в предыдущие годы, остаются высокие затраты: их отмечает каждая вторая организация. Каждая третья указывает на отсутствие массивов данных и недостаточное развитие ИКТ-инфраструктуры; в среднем каждая четвертая — на нехватку средств для привлечения квалифицированных кадров, обладающих навыками работы с такими технологиями.

Наряду с ресурсными ограничениями ряд организаций сообщили об отсутствии потребности в этих технологиях. Это свидетельствует о том, что темпы внедрения зависят не только от объема необходимых вложений, но и от готовности организаций пересматривать бизнес-процессы. Поэтому такие решения распространяются постепенно и прежде всего там, где дают измеримый эффект.

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