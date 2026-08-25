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«Думейт» обновил ИИ-детектор: акцент на точности

В системе обнаружения заимствований «Думейт» обновлен алгоритм обнаружения текста, созданного с помощью генеративного искусственного интеллекта. Последние доработки позволили повысить качество работы детектора, прежде всего это относится к определению границ между фрагментами, написанными человеком и сгенерированными нейросетью. Об этом CNews сообщили представители «Думейт».

Предыдущая версия детектора «Думейт», представленная в мае 2026 г., уже использовала многофакторный анализ и была ориентирована на более надежное выявление признаков машинной генерации, в частности, на повышение точности определения ИИ-текста, снижение ложноположительных срабатываний и стабильность результатов при редактировании и повторных проверках. Новая версия продолжают эту работу, усиливая стабильность результата и повышая точность определения границ ИИ-текста.

Использование искусственного интеллекта при написании работы становится повсеместным, причем, не обязательно речь идет о нарушении этики. Современные документы часто создаются смешанным способом: автор самостоятельно пишет часть текста, использует нейросеть, как помощника для сбора информации, подготовки плана или корректировки отдельных фрагментов, а затем еще раз редактирует текст. Таким образом, в одном документе могут находиться полностью человеческий текст и фрагменты, созданные с помощью ИИ.

Определение границ фрагментов ИИ-текста в таком документе задача сама по себе нетривиальная, но исключительно важная для академических и научных работ, где результат проверки является основанием для дальнейшего анализа документа. Последнее обновление алгоритма «Думейт» направлено именно на решение этой задачи. Новый алгоритм тщательным образом протестирован на большом количестве документов и доступен всем пользователям системы с середины августа.

«Детектор ИИ — это вероятностный инструмент. В отличие от проверки на заимствования, здесь невозможно предъявить конкретный источник и дать неопровержимое доказательство. Да и в использовании нейросетей для работы нет ничего предосудительного, с одной оговоркой, что использование было этичным. Таким образом, задача хорошего детектора — дать эксперту устойчивую и интерпретируемую картину того, какие участки текста имеют признаки машинной генерации и сделать это с максимально возможной точностью», — сказал Юрий Чехович.

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Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

В «Думейт» считают, что дальнейшее развитие технологии будет связано не столько с увеличением самого процента обнаруженного ИИ, сколько с повышением качества анализа отдельных фрагментов, устойчивости результатов и возможности объяснить пользователю, почему тот или иной участок текста оказался в зоне внимания детектора.

Такой подход соответствует общей логике развития «Думейт»: отчет постепенно превращается из набора показателей в инструмент анализа текста, принятия решений и помощи автору. В августе компания запустила ИИ-помощника непосредственно внутри отчета, который помогает интерпретировать результаты проверки, выделять наиболее значимые участки и определять дальнейшие действия.

Таким образом, следующий этап развития ИИ-детекции — это не вопрос «сколько ИИ нашла система», а вопрос «насколько хорошо она понимает границы его присутствия в тексте». Такой подход упростит и интерпретацию этичности использования генеративных моделей при подготовке академической работы.

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