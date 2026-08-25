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«Диасофт» обновляет партнерскую модель для расширения присутствия в новых отраслях

Компания «Диасофт» обновляет модель работы с партнерами. Компания намерена расширять сотрудничество с системными интеграторами, реселлерами и технологическими компаниями, а также развивать стратегические альянсы с крупными игроками ИТ-рынка. Один из приоритетов – масштабирование продаж и внедрений решений «Диасофт» в новых отраслях. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Развитие партнерского направления возглавила Диана Горбачева. Ее профессиональный опыт в ИТ-индустрии составляет более 20 лет. Ранее она работала в Oracle и IBM, создавала и развивала партнерскую сеть в «Т1». В «Диасофт» Диана Горбачева будет отвечать за стратегию работы с партнерами.

«На рынке одновременно формируются две модели развития: часть компаний оптимизирует инициативы и делает ставку на внутренние ресурсы, другая – усиливает партнерский канал как инструмент роста. В условиях консолидации рынка партнерская модель позволяет вендорам быстрее масштабировать бизнес, расширять отраслевое присутствие, увеличивать количество проектов и формировать комплексные решения для заказчиков. «Диасофт» обладает зрелыми продуктами и сильной технологической экспертизой. Следующий этап – масштабировать этот потенциал через партнерскую экосистему, расширяя охват рынка и создавая дополнительные точки роста бизнеса», – сказала Диана Горбачева, директор по развитию партнерской сети компании «Диасофт».

Исторически «Диасофт» специализировался на автоматизации финансовых организаций. Сегодня компания разрабатывает и продвигает корпоративное программное обеспечения для управления ресурсами предприятий во всех отраслях экономики, экосистему low-code разработки Digital Q, систему управления базами данных Digital Q.DataBase. Партнерский канал позволит компании расширить свое присутствие на российском ИТ-рынке.

Обновленная модель предполагает развитие трех основных направлений сотрудничества:

Технологическое партнерство ориентировано на разработчиков программного обеспечения и производителей программно-аппаратных комплексов. «Диасофт» планирует совместно с ними обеспечивать совместимость продуктов и создавать комплексные решения для заказчиков.

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Партнерство в области продаж и внедрения предполагает работу с системными интеграторами и реселлерами, которые смогут продвигать, внедрять и сопровождать решения «Диасофт» на различных сегментах рынка.

Стратегическое партнерство будет развиваться с крупными участниками российского ИТ-рынка и предполагает долгосрочные совместные инициативы и формирование предложений для крупных корпоративных заказчиков.

«Для нас важно не просто увеличивать количество компаний в партнерской сети. Мы хотим выстроить модель, в которой партнер видит собственную экономику сотрудничества с «Диасофт» и может развивать на базе наших решений свой бизнес. Вместе с партнерами мы хотим переносить накопленную в сложных ИТ-проектах экспертизу в новые отрасли и расширять круг заказчиков», – сказала Диана Горбачева.

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