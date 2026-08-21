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Затраты организаций на внедрение и использование цифровых технологий в 2025 году

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе данных сплошного статистического обследования Росстата анализирует динамику и структуру затрат крупных и средних организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) на внедрение и использование цифровых технологий в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

В 2025 г. организации направили на внедрение и использование цифровых технологий почти 5,9 трлн руб., что в текущих ценах на 11,8% выше показателя 2024 г.

Основные статьи расходов — ПО (лицензии, SaaS, разработка, доработка, адаптация), на которое пришлось 37% анализируемых затрат, и ИКТ-оборудование (приобретение, аренда, обслуживание, модернизация, ремонт) с долей 27%.

Расходы на ПО выросли на 13,7%, во многом за счет увеличения заказной разработки.

Общий объем затрат на оборудование практически сохранился на уровне 2024 г. (-0,9%), при этом расходы на приобретение ИКТ-оборудования снизились (-10,2%), прежде всего в сегменте вычислительной техники, что объясняется как высокой базой 2024 г. (годом ранее отмечался рост затрат на четверть), так и сложностями с импортом, в том числе из-за возникшего в 2025 г. дефицита серверов и оперативной памяти на мировом рынке. Одновременно в 1,5 раза вырос объем затрат на аренду вычислительных мощностей (IaaS).

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Наиболее высокими темпами росли расходы на базы данных и цифровой контент: при доле всего 3,3% в структуре затрат за год они увеличились в 1,7 раза.

Более половины анализируемых затрат приходится на сферу ИТ и связи (36%) и финансовый сектор (23,1%). В 2025 г. вложения выросли как в этих, так и в большинстве других отраслей— всего в 16 из 18. Расходы в госуправлении, здравоохранении, оптовой и розничной торговле увеличились на 20–22%, в ИТ и связи, финансовом секторе, обрабатывающей промышленности, профессиональной и научно-технической деятельности, на транспорте — на 11–14%.

Основную часть затрат на цифровые технологии организации покрыли за счет собственных средств (86,6%). Доля бюджетных составила 12,3%, заемных и прочих привлеченных средств — немногим более 1%.

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