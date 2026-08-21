Вышло исследование теневых ресурсов «Threat Zone 2026: обратная сторона»

Представлены результаты исследования теневых ресурсов, а также тренды, определяющие долгосрочное развитие киберпреступности. Теневой рынок продолжает переходить от разрозненных инструментов и отдельных услуг к комплексным решениям, которые закрывают сразу несколько задач злоумышленников. Продавцы все чаще предлагают готовые продукты и сервисы для проведения атак. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Одним из примеров такой трансформации стал рынок корпоративных доступов. За год количество объявлений об их продаже выросло на 20%, а средняя стоимость, в зависимости от сегмента, увеличилась до 15%. Изменился и формат предложений: вместо одного логина и пароля продавцы все чаще предлагают подробный профиль организации с указанием типа подключения, уровня прав, актуальности и подтвержденной работоспособности доступа, а также других характеристик.

Такая информация позволяет покупателю заранее оценить потенциальную ценность доступа и выбрать подходящий сценарий его использования: кражу данных, перемещение по инфраструктуре, шифрование систем или дальнейшую перепродажу.

Олег Скулкин, руководитель Bi.Zone Threat Intelligence: «Активность на теневых ресурсах все больше следует правилам рыночной экономики: цены формируются в зависимости от спроса, репутация продавца влияет на стоимость услуг, а инновации быстро копируются конкурентами. Например, модель malware-as-a-service стала стандартом: распространение вредоносного ПО по подписке с техническим сопровождением и обновлениями воспринимается покупателями как базовый уровень сервиса. На фоне растущей конкуренции ключевыми факторами в борьбе за покупателей становятся способность обходить средства защиты и удобство интеграции ВПО с другими инструментами. Эксплоиты, первоначальные доступы, украденные базы данных и другие инструменты распространяются по тем же рыночным принципам. Такая экосистема снижает порог входа для начинающих атакующих и упрощает проведение атак для более опытных злоумышленников».

Исследование показало, что рынок становится более децентрализованным и менее прозрачным. Эксперты проанализировали более 500 площадок и закрытых каналов. Доля объявлений о продаже эксплоитов на теневых форумах снизилась с 18% в 2025 г. до 13% в 2026 г. Однако это связано не со снижением спроса, а со сменой каналов дистрибуции. После блокировки крупных форумов и телеграм-каналов участники рынка перешли на небольшие площадки, закрытые чаты, боты и приватные сделки.

Конкуренция на теневом рынке все чаще строится вокруг набора возможностей, а не отдельных инструментов. Вместо узкоспециализированного ВПО злоумышленники продвигают многофункциональные решения, объединяющие удаленный доступ, скрытое управление, сбор данных и загрузку дополнительных модулей. Такие продукты продают как готовые решения, а покупатели ищут эту функциональность в одном пакете.

Так, в июле 2026 г. специалисты Bi.Zone Threat Intelligence обнаружили, что группировка Wrecking Hyena запустила в своем телеграм-канале единую площадку для продажи программ-вымогателей, стилеров, эксплоитов и услуг по разработке ВПО под заказ. Cобрать такой набор можно за $1,6 тыс.: билдер программы-вымогателя стоит $500, готовый шифровальщик — $800, многофункциональный стилер с модулем шифрования — $300.

Утекшие данные становятся отправной точкой для новых атак. Злоумышленники объединяют похищенную информацию с данными из других источников, дополняют ее и используют повторно. Наибольшую ценность представляют учетные записи, токены, cookie-файлы и активные сессии: они позволяют получить доступ к корпоративным сервисам от имени легитимного пользователя. Типовой доступ к корпоративной инфраструктуре стоит $500–600, тогда как доступ к доменной инфраструктуре или учетным записям с административными правами оценивается в $2–5 тыс. и выше.

Эксперты Bi.Zone ожидают дальнейшего развития этих тенденций. Ранее Bi.Zone отмечала, что блокировка крупных форумов и телеграм-каналов будет стимулировать злоумышленников искать альтернативные площадки для общения и продажи своих услуг.