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Вышел Space VDI 6.2.0 с расширенными возможностями администрирования VDI-среды

Компания «Даком М» (бренд Space) выпустила Space VDI 6.2.0 — новую версию платформы виртуальных рабочих мест для корпоративной инфраструктуры. Ключевыми направлениями развития релиза стали разграничения прав доступа администраторов, совместимость со SpaceVM 7, а также совершенствование инструментов администрирования, поддержки многоуровневой PKI и сценариев управления VDI-средой. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

В состав релиза вошли Space Dispatcher 6.2.0, Space Gateway 1.8.1, Space Client 3.8.1 для Linux и Space Client 3.8.2 для Windows. Space VDI 6.2.0 совместима с платформами виртуализации SpaceVM 6.5.9 и SpaceVM 7.0.2.

В Space VDI 6.2.0 реализована балансировка пользовательских подключений в мультишлюзе Space Gateway. Решение позволяет объединить несколько шлюзов в единый контур удалённого доступа и распределять нагрузку между ними при подключении пользователей.

Мультишлюз Space Gateway предназначен для инфраструктур с большим числом удалённых пользователей. Балансировка подключений между шлюзами помогает масштабировать контур удалённого доступа и эффективнее использовать вычислительные и сетевые ресурсы.

Space Dispatcher — управляющий компонент платформы получил существенное развитие в новом релизе Space VDI. В версии 6.2.0 реализована поддержка многоуровневой инфраструктуры открытых ключей, а инструменты работы с сертификатами получили дальнейшее развитие в интерфейсе и административных сценариях платформы. Это расширяет возможности интеграции Space VDI с корпоративной PKI и делает управление сертификатами более удобным в рамках единого контура администрирования.

В новой версии также добавлены инструменты для разграничения прав доступа администраторов для управления на уровне пулов с помощью пользовательской роли «Модератор», развиты механизмы обновления компонентов, расширены административные сценарии и усовершенствована работа со службами каталогов, событиями и параметрами безопасности. В совокупности эти изменения повышают гибкость управления средой виртуальных рабочих мест и делают эксплуатацию платформы более предсказуемой в инфраструктурах с высокими требованиями к надёжности и управляемости.

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Отдельное внимание в релизе уделено развитию сценариев предоставления корпоративных приложений. В документации Space VDI появился новый раздел с рекомендациями по работе с пулами приложений, которые позволяют предоставлять пользователям доступ к отдельным приложениям без развёртывания полноценного виртуального рабочего стола. Такой подход помогает точнее настраивать пользовательские сценарии и более гибко организовывать доступ к прикладным системам.

«Space VDI изначально создавалась как отечественная платформа с собственной технологической базой и глубокой интеграцией компонентов экосистемы Space. Такой подход позволяет нам обеспечивать предсказуемое развитие продукта, стабильную совместимость между компонентами и долгосрочную поддержку заказчиков в проектах импортозамещения. Мы видим высокий спрос на VDI со стороны коммерческих компаний и государственных организаций, поэтому продолжаем последовательно развивать инструменты администрирования и безопасности платформы. Новые возможности Space VDI 6.2.0 помогают заказчикам проще масштабировать инфраструктуру виртуальных рабочих мест, сохраняя высокий уровень управляемости среды и удобство её эксплуатации», — сказал Руслан Белов, директор по продукту Space VDI компании «Даком М».

Для заказчиков в открытой документации продукта подготовлены рекомендации по обновлению и миграции компонентов Space Dispatcher с учетом особенностей используемой инфраструктуры. При переходе на Space VDI 6.2.0 необходимо соблюдать матрицу совместимости компонентов экосистемы Space и выполнять обновление в рекомендованной последовательности.

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