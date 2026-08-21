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Тишина после шести: 32% сотрудников покидают офис сразу

Исследование, проведенное бизнес-центром «Рублево Бизнес Парк», показало: каждый седьмой сотрудник (14%) остается на работе два-три раза в неделю, а 6% задерживаются ежедневно. При этом главная причина пребывания в офисе после рабочего дня — необходимость завершить срочные задачи.

В опросе «Рублево Бизнес Парк» приняли участие 1800 респондентов.

«Основной мотив для задержек в офисе — исключительно рабочие задачи: 26% сотрудников остаются после звонка только ради того, чтобы доделать срочные дела. При этом почти треть опрошенных (32%) вообще никогда не задерживаются, что говорит о формирующейся привычке четко разделять рабочее и личное время. Наличие развитой инфраструктуры — фитнес-залов, ресторанов, зон отдыха — могло бы повлиять на решение остаться у 16% респондентов», — сказал Никита Константинов, коммерческий директор бизнес-центра «Рублево Бизнес Парк».

Как отмечает Константинов, мотивация тех, кто все же задерживается, ограничивается сугубо рабочими сценариями. Треть респондентов (34%) признались, что в нерабочее время они продолжают трудиться в своем темпе, а не отдыхают или общаются с коллегами. Лишь каждый десятый использует вечернее время для неформальных встреч, а 4% — для отдыха в одиночестве. Это указывает на то, что офис для большинства остается пространством для продуктивности, а не местом отдыха.

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По словам эксперта, сотрудники крайне избирательно подходят к условиям пребывания в офисе после работы. Для 42% респондентов критически важно эргономичное рабочее место, а 21% называют необходимым условием хороший интернет и технику. При этом доступ к кухне или кофе-пойнту волнует лишь 3% опрошенных.

Однако потенциальный спрос на дополнительные сервисы в бизнес-центрах все же существует. 34% респондентов заявили, что наличие СПА, ресторанов и фитнес-залов значительно повысило бы их желание оставаться в офисе. В то же время большинство людей все еще не ассоциирует рабочее место с местом отдыха, несмотря на активно внедряемые в деловых кластерах сервисы.

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