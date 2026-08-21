Termidesk VDI 7.0 подтвердил совместимость с платформой VMmanager

Компания «Увеон — облачные технологии», разработчик решений для виртуализации рабочих мест и доставки приложений под брендом Termidesk, подтвердила совместимость платформы Termidesk VDI 7.0 с платформой управления виртуализацией VMmanager компании ISPsystem (обе компании входят в «Группу Астра»). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Тестирование охватило основные операции, необходимые для создания и эксплуатации инфраструктуры виртуальных рабочих мест. В частности, была подтверждена возможность подключения VMmanager к Termidesk с использованием учетных записей с различным уровнем прав. Успешно проверена публикация фондов виртуальных машин из образов с созданием полных и связанных клонов. Также протестированы перевод фонда на новую версию базового образа, откат на предыдущую версию и удаление фонда.

В ходе испытаний специалисты проверили операции управления питанием виртуальных машин: включение, выключение, перезагрузку и перевод в режим ожидания. Корректно отработали механизмы именования виртуальных машин при публикации и перепубликации фондов, а также их тегирования по принадлежности к фонду. Отдельно была протестирована работа с виртуальными машинами на базе Astra Linux и Microsoft Windows, включая последующее включение создаваемых машин в домены FreeIPA и Microsoft Active Directory. Тестирование также охватило пользовательские сценарии работы с виртуальными рабочими местами.

Кроме того, была подтверждена передача файлов в виртуальные машины фонда, двусторонняя работа буфера обмена с текстом и изображениями и двухмониторный режим. При публикации фондов успешно протестировано получение IP-адресов как из DHCP, так и из VXLAN-пулов. Проверки проводились для различных сочетаний клиентских и гостевых операционных систем с использованием протоколов SPICE и TERA.

Совместимость Termidesk VDI и VMmanager расширяет возможности заказчиков при построении VDI-инфраструктуры и позволяет использовать платформу управления виртуальными рабочими местами Termidesk совместно с существующей средой виртуализации. Такая интеграция упрощает централизованное развертывание виртуальных рабочих мест, управление их жизненным циклом и масштабирование инфраструктуры.

«Совместимость VDI-платформы с инфраструктурными компонентами — один из ключевых вопросов для заказчика. Здесь важно не просто запустить виртуальную машину, а обеспечить полноценный жизненный цикл рабочего места: создать фонд, развернуть машины из образа, обновить его, при необходимости выполнить откат, управлять состоянием ВМ и при этом сохранить привычные пользовательские сценарии. Проведенное тестирование показало, что Termidesk VDI 7.0 и VMmanager могут совместно решать эти задачи», — отметил Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнеров Termidesk.

«Ключевым результатом интеграционной связки двух продуктов является то, что крупный бизнес получает готовую замену импортным VDI-решениям: фонды рабочих мест разворачиваются из образов, обновляются и масштабируются на существующей платформе виртуализации VMmanager. Это одна из самых продвинутых интеграций на рынке — от создания рабочего места до его жизненного цикла все работает из коробки, — и мы продолжаем инвестировать в ее развитие», — отметила Наталья Царева, директор по продуктам ISPsystem.