Разделы

Безопасность Пользователю Техника
|

Поворот не туда: злоумышленники атаковали мультимедийные системы автомобилей

Эксперты «Лаборатории Касперского» в июне 2026 г. обнаружили новую вредоносную кампанию, нацеленную на головные устройства автомобилей (Head Unit), которые могут совмещать в себе мультимедийные системы и обладать функциями контроля транспортного средства. Злоумышленники использовали вредоносное ПО для Android, позволяющее осуществлять мошенничество с рекламой и другие нелегитимные действия. Данная кампания — первый задокументированный случай применения многоэтапной цепочки заражения, нацеленной конкретно на головные устройства автомобилей. Предположительно, за атаками стоит группа MoYu, связанная с ботнетом BadBox. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Цели атак. Производители головных устройств часто используют операционную систему Android, поскольку она позволяет удобно настраивать интерфейсы и добавлять важные системные компоненты, устанавливать различные пользовательские приложения. На подобных автомобильных системах работает большинство стандартных Android-приложений, но вместе с тем они уязвимы для вредоносных программ. Хотя головные устройства редко хранят конфиденциальные данные, у них обычно есть слоты для SIM-карт, а также постоянный доступ к интернету для навигации и обновления программ — что делает их потенциальным вектором атаки.

Как происходит заражение. Вредоносное ПО распространялось через механизмы обновления, встроенные в прошивку разных моделей головных устройств на Android, работающих на базе программного обеспечения от DoFun. «Лаборатория Касперского» уведомила вендора о наличии недостатка и, по данным DoFun, проблема уже устранена.

В начале цепочки заражения эксплуатируется легитимное системное приложение TWCore — оно отвечает за сбор аналитики и обновление программного обеспечения головного устройства. TWCore получает с сервера производителя инструкции о том, какие приложения необходимо установить или обновить. Злоумышленники воспользовались этим для доставки вредоносного ПО непосредственно на головные устройства, применив загрузчик JarService. Сам процесс заражения сложный и многоэтапный — и направлен на то, чтобы избежать обнаружения.

Что может зловред. Вредоносное ПО устанавливалось на головное устройство как обычное приложение — но без пользовательского интерфейса, и работало незаметно в фоновом режиме. Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что злоумышленники внедрили девять различных команд, позволяющих осуществлять мошенничество с рекламой и отображать нежелательные объявления, а также загружать дополнительные вредоносные модули. Кроме того, атакующие собирали информацию об устройстве, включая разрешение экрана, модель устройства, идентификатор подключенной сети Wi-Fi и MAC-адрес.

Связь с группой MoYu. За данной кампанией может стоять группа MoYu, связанная с ботнетом BadBox, — на это указывает анализ предыдущих атак на ТВ-приставки. Кроме того, панель администрирования одного из модулей зловреда содержит артефакты — например, встроенные URL-адреса в код веб-страниц с сайтами резидентных прокси-сервисов PXYEDGE и ProxyForU. Ботнет BadBox — это масштабная сеть зараженных Android-устройств (ТВ-приставок, смартфонов и планшетов), которые выходят с производства с уже предустановленными бэкдорами. Злоумышленники используют их для мошенничества с рекламой и кражи конфиденциальных данных, а также превращают домашние сети в прокси-сервер для передачи трафика.

«Ботнет BadBox все еще представляет угрозу для Android-устройств по всему миру. При этом способы распространения вредоносного ПО становятся все более разнообразными — от предустановленных бэкдоров до скомпрометированных IPTV-приложений. В данной кампании мы наблюдали еще более изощренный метод доставки: с использованием легитимного системного приложения для обновления ПО. Кроме того, злоумышленники активно осваивают новые платформы. В данной кампании использовалась сложная цепочка заражения, нацеленная именно на автомобильные головные устройства, которая встретилась нам впервые. Это говорит о том, что современным автомобильным системам также необходима надежная защита от вредоносных программ», — сказал Дмитрий Калинин, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как открытый код становится инвестицией в российский ИТ-сектор

В России измерили частотность ошибок при программировании на разных языках. В лидерах Python, Java, PHP, C#

CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн

Экономия выходит боком. Популярные в России дешевые смартфоны на Android можно взломать всего одним звонком. Уязвим каждый седьмой мобильник в мире

Единая HR-платформа: как объединить систему обучения, адаптацию, оценку и бизнес-результаты

Знаменитый производитель компьютеров впаривал россиянам ПК со встроенным вредоносным ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще