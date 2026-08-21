Neoflex сделала редизайн B2B-платформы для партнеров-франчайзи «Дикси»

Специалисты Neoflex в рамках проекта, который длился три месяца, осуществили редизайн B2B-платформы для партнеров-франчайзи «Дикси». В результате заказчик получил новый дизайн, соответствующий корпоративным стандартам «Дикси» и тенденциям рынка B2B. Были проработаны и упрощены пользовательские сценарии и создана современная дизайн-система. Об этом CNews сообщили представители Neoflex.

B2B-платформа была запущена в 2020 г. для партнеров программы франчайзинга «Первым делом», реализуемой сетью «Дикси». Она предоставляет индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям розничной торговли готовую модель бизнеса под известным брендом с широким ассортиментом товаров по выгодным ценам. Франшиза «Дикси» насчитывает более 500 магазинов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Тульской и Калужской областях. Благодаря платформе партнеры-франчайзи могут быстро и легко заказывать и оплачивать приобретаемые товары для своих розничных магазинов.

В «Дикси» рассчитывают, что изменения в перспективе позволят повысить лояльность B2B-клиентов и увеличить средний чек. В дальнейшем планируется внедрение обновленного дизайна в полном объеме, а также развитие функциональных блоков, проработанных во время реализации проекта.

«Мы стремимся предоставлять нашим партнерам-франчайзи максимально удобные условия работы. Это касается в первую очередь платформы, в которой мы реализовали лучшие дизайн-практики. Благодаря партнерству с российской компанией Neoflex нам удалось сделать редизайн в сжатые сроки и соблюсти корпоративные стандарты. Мы рассчитываем, что обновление повысит доверие B2B-клиентов к платформе и значительно увеличит их удовлетворенность взаимодействием с ней», – отметил Михаил Монастырский, категорийный директор управления альтернативных продаж розничной сети «Дикси».