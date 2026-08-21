Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Neoflex сделала редизайн B2B-платформы для партнеров-франчайзи «Дикси»

Специалисты Neoflex в рамках проекта, который длился три месяца, осуществили редизайн B2B-платформы для партнеров-франчайзи «Дикси». В результате заказчик получил новый дизайн, соответствующий корпоративным стандартам «Дикси» и тенденциям рынка B2B. Были проработаны и упрощены пользовательские сценарии и создана современная дизайн-система. Об этом CNews сообщили представители Neoflex.

B2B-платформа была запущена в 2020 г. для партнеров программы франчайзинга «Первым делом», реализуемой сетью «Дикси». Она предоставляет индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям розничной торговли готовую модель бизнеса под известным брендом с широким ассортиментом товаров по выгодным ценам. Франшиза «Дикси» насчитывает более 500 магазинов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Тульской и Калужской областях. Благодаря платформе партнеры-франчайзи могут быстро и легко заказывать и оплачивать приобретаемые товары для своих розничных магазинов.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

В «Дикси» рассчитывают, что изменения в перспективе позволят повысить лояльность B2B-клиентов и увеличить средний чек. В дальнейшем планируется внедрение обновленного дизайна в полном объеме, а также развитие функциональных блоков, проработанных во время реализации проекта.

«Мы стремимся предоставлять нашим партнерам-франчайзи максимально удобные условия работы. Это касается в первую очередь платформы, в которой мы реализовали лучшие дизайн-практики. Благодаря партнерству с российской компанией Neoflex нам удалось сделать редизайн в сжатые сроки и соблюсти корпоративные стандарты. Мы рассчитываем, что обновление повысит доверие B2B-клиентов к платформе и значительно увеличит их удовлетворенность взаимодействием с ней», – отметил Михаил Монастырский, категорийный директор управления альтернативных продаж розничной сети «Дикси».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эвелина Ребрун, Sitronics Group: Модульный ЦОД не должен конкурировать с капитальным

В России зафиксирован почти трехкратный рост стоимости внедрения ИИ

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера

Ограничения коммерческого ИИ замедлили военные разработки в США

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

«Яндекс» создает тест для проверки ИИ на соответствие духовно-нравственным ценностям

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще