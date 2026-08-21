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МТС включила в свою сеть Ленинский поселок и село Оленгуй

ПАО «МТС» расширила покрытие своей сети, включив сеть LTE в населенных пунктах Читинского округа. Около 500 жителей могут воспользоваться скоростным интернетом и голосовой связью МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть МТС доступна на всей территории Ленинского поселка и села Оленгуй Читинского округа. Воспользоваться цифровыми сервисами могут как жители населенных пунктов, работники учреждений образования и культуры, местных предприятий, а также туристы и путешественники, отправляющиеся в Оленгуйский заказник. Расположенный в труднодоступном месте, заказник привлекает посетителей красивыми пейзажами и возможностью понаблюдать за редкими видами животных и птиц. В зимнее время, когда замерзают местные болота, опытные водители по бездорожью отправляются к минеральному источнику Аршан, расположенному вблизи села Оленгуй.

Теперь, отправляясь в путешествие по уникальным местам Забайкальского края, туристы и местные жители могут воспользоваться цифровыми сервисами: свериться с маршрутом благодаря онлайн-карте, отправить в мессенджере фото и видео пейзажей, а также быть на связи и в случае необходимости связаться с экстренными службами. Подключение населённых пунктов к сети МТС прошло в целях устранения цифрового неравенства.

«Расширение покрытия сети в отдаленных и труднодоступных населённых пунктах – одна из важных задач, которые реализует компания МТС в Забайкальском крае. Стабильная связь открывает равные возможности жителям крупных городов и небольших сёл для доступа к современным цифровым ресурсам: онлайн-образованию, сервисам профильных служб и организаций, помогает быстрее решать повседневные хозяйственные и бытовые вопросы. Современные сети связи позволяют развивать местное предпринимательство, например, продвигать сельские товары через интернет-площадки, а хозяйствам заказывать корма и удобрения с доставкой», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Ранее МТС подключила к своей сети села Глинянка Шелопугинского, Верхняя Талача и Атамановка Карымского округов.

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