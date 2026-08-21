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МТС добавила LTE для жителей Слободского и Оричей

МТС сообщает о модернизации базовых станций в Кировской области. Дополнительное телеком-оборудование появилось в Слободском и Оричах, благодаря чему в населенных пунктах увеличились скорость мобильного интернета и покрытие сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Слободском работы по модернизации выполнены на базовой станции на улице Советской, в Оричах — на улице Колхозной. Благодаря этому жители близлежащих кварталов получили более стабильный сигнал и возросшую скорость передачи данных. Теперь абоненты МТС могут без задержек пользоваться цифровыми сервисами: оплачивать покупки через смартфон, обращаться к порталу госуслуг, смотреть потоковое видео и общаться в мессенджерах даже в часы пиковой нагрузки. Кроме того, возросшая емкость сети создает основу для внедрения умных решений — от систем видеонаблюдения до установки умных датчиков, повышающих безопасность и комфорт жизни.

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Слободской — один из старейших городов Кировской области с богатым историко-культурным наследием и развитой промышленностью. Оричи — крупный транспортный узел, через который проходит железнодорожное сообщение с северными районами области. Развитие здесь телеком-инфраструктуры открывает новые возможности для людей и местного бизнеса: от удаленной работы и онлайн-образования до запуска интернет-торговли и предоставления цифровых услуг.

«Мы видим, как растет потребление мобильного интернета, и понимаем, что сегодня жители любого уголка Кировской области ожидают современного качества связи. Высокоскоростной интернет — это базовая потребность, и мы продолжим расширять покрытие и емкость сети в Кировской области. При этом наши инвестиции в технологии позволяют не только обеспечивать стабильный LTE сегодня, но и закладывать фундамент для будущих цифровых сервисов», — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

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