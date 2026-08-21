Мошенники предлагают бензин со скидками и доставкой

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новый сценарий популярной мошеннической схемы «Мамонт», направленный на автомобилистов. От имени вымышленного бренда «Топливо24» злоумышленники предлагают приобрести любой вид топлива, включая бензин, газ и солярку, по ценам на 20-30% ниже обычных с доставкой по адресу или с правом заправки на АЗС. Об этом CNews сообщили представители F6.

Мошенническая группа, которая работает по схеме «Мамонт» и применяет новый сценарий, за период с 15 по 20 августа 2026 г. похитила у пользователей более 3,7 млн руб., средняя сумма списаний составила 9847 руб.

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили новый сценарий мошеннической схемы «Мамонт», связанный с ситуацией на топливном рынке.

«Мамонт» – популярная мошенническая схема, которую киберпреступники используют уже более шести лет. Злоумышленники размещают предложения о продаже товаров по низким ценам, через фишинговые сайты похищают у покупателей данные их банковских карт, а затем – и деньги.

На фоне возвращения очередей на АЗС одна из мошеннических групп, которая работает по схеме «Мамонт» против российских пользователей, 15 августа 2026 г. запустила сценарий с продажей автомобильного топлива. Злоумышленники создали сайт под вымышленным брендом «Топливо24», через который предлагают приобрести бензин, газ или дизельное топливо в любом количестве с доставкой на конкретный адрес или с правом заправки на любой сетевой АЗС по всей территории России.

Шаблон фальшивого сайта, который используют мошенники в этом сценарии, позволяет злоумышленникам определять цены на топливо по своему усмотрению. На обнаруженных специалистами F6 страницах стоимость была примерно на 20-30% ниже, чем на крупных сетевых АЗС. Например, бензин АИ-92 мошенники предлагали по 52,5 руб. за литр, АИ-95 – по 55,9 руб., АИ-98 – по 59 руб., а дизельное топливо – по 58,5 руб.

«В зависимости от конкретного мошенника, который работает по сценарию с заправками, он может направить пользователю ссылку на фальшивый сайт или сразу выставить счет на конкретный заказ с оплатой талона на АЗС или доставкой. Скамеры могут атаковать пользователей подобными предложениями в профильных чатах, посвященных поиску топлива, в комментариях новостных каналов мессенджеров и социальных сетей, а также через рекламные сообщения», – сказала Мария Синицына, старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

Один из сайтов, который использует для этого сценария мошенническая группа, расположен в доменной зоне .shop и создан 19 августа 2026 г. Используя шаблон поддельного сайта, мошенники могут действовать от имени брендов девяти федеральных сетей АЗС. Мошенническая группа, которая работает по схеме «Мамонт» и применяет новый сценарий, за период с 15 по 20 августа 2026 г. похитила у пользователей более 3,7 млн руб., средняя сумма списаний составила 9847 руб.

Киберпреступники активно используют ситуацию на топливном рынке в регионах России для мошеннических атак. Ранее в августе 2026 г. специалисты F6 обнаружили 10 фишинговых сайтов, на которых от имени четырех российских банков автомобилистам предлагали принять участие в «программе лояльности» для клиентов и получить ваучеры на топливо. В июле специалисты F6 раскрыли сеть из более чем 60 поддельных сайтов, которые маскировались в том числе под онлайн-карты АЗС и использовались для угона аккаунтов в Telegram. А в июне с той же целью злоумышленники создали сеть поддельных сайтов под видом ресурсов крупных сетей автозаправочных станций, где пользователям предлагали получить по записи 20 литров бензина «без живой очереди и талонной системы».

Рекомендации специалистов F6 по защите от мошенничества с продажей топлива

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Скептически относитесь к рекламе в интернете. Даже на легитимных сайтах может быть размещена реклама со ссылкой на мошеннические ресурсы.

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