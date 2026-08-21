«МегаФон»: хабаровчане стали больше времени проводить в онлайн-кинотеатрах

Хабаровчане стали больше времени проводить в онлайн-кинотеатрах. В 2026 г. продолжительность просмотров фильмов и сериалов жителями Хабаровского края выросла на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные озвучили аналитики «МегаФона», изучив активность пользователей на ведущих цифровых киноплощадках страны. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пик интереса к кино приходится на середину недели: в среду и четверг длительность сессий превышает средние показатели на 15%. В пятницу и выходные дни пользователи тратят на видеоконтент примерно на 10% меньше времени, отдавая предпочтение офлайн-развлечениям.

Среди регионов Дальнего Востока Хабаровский край занимает четвертое место по продолжительности сеансов в онлайн-кинотеатрах. по объему потребления онлайн-видео. Абсолютными рекордсменами стали Приморский край, Амурская область и Забайкальский край, суммарная доля которых в общем дальневосточном трафике превышает 45%.

Согласно данным сервиса оператора «МегаКино», который объединяет несколько онлайн-кинотеатров в одном пакете, главными любителями кинофильмов стали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Именно они активнее подключают эту услугу.

«Сегодня зрители могут выбрать удобный ресурс с интересным контентом. Онлайн-кино стало частью повседневной жизни, поэтому нам важно сделать процесс просмотра максимально комфортным. Мы объединили популярные кинотеатры в одну подписку, чтобы пользователям было легко управлять настройками и смотреть любимые фильмы с любого удобного устройства», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.