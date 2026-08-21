Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«МегаФон»: хабаровчане стали больше времени проводить в онлайн-кинотеатрах

Хабаровчане стали больше времени проводить в онлайн-кинотеатрах. В 2026 г. продолжительность просмотров фильмов и сериалов жителями Хабаровского края выросла на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные озвучили аналитики «МегаФона», изучив активность пользователей на ведущих цифровых киноплощадках страны. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пик интереса к кино приходится на середину недели: в среду и четверг длительность сессий превышает средние показатели на 15%. В пятницу и выходные дни пользователи тратят на видеоконтент примерно на 10% меньше времени, отдавая предпочтение офлайн-развлечениям.

Среди регионов Дальнего Востока Хабаровский край занимает четвертое место по продолжительности сеансов в онлайн-кинотеатрах. по объему потребления онлайн-видео. Абсолютными рекордсменами стали Приморский край, Амурская область и Забайкальский край, суммарная доля которых в общем дальневосточном трафике превышает 45%.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Согласно данным сервиса оператора «МегаКино», который объединяет несколько онлайн-кинотеатров в одном пакете, главными любителями кинофильмов стали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Именно они активнее подключают эту услугу.

«Сегодня зрители могут выбрать удобный ресурс с интересным контентом. Онлайн-кино стало частью повседневной жизни, поэтому нам важно сделать процесс просмотра максимально комфортным. Мы объединили популярные кинотеатры в одну подписку, чтобы пользователям было легко управлять настройками и смотреть любимые фильмы с любого удобного устройства», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровой мониторинг в горах Алтая: как Sarex помогает строить курорт «Манжерок»

Власти потратят 8 миллиардов на создание единой платформы для всей госстатистики

Эвелина Ребрун, Sitronics Group: Модульный ЦОД не должен конкурировать с капитальным

Россиян предупреждают о проблемах с оплатой в интернете. Рекомендовано оформлять заказы через «Яндекс Браузер»

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Умер основатель легендарного сайта «Лепрозорий» Йован Савович

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще