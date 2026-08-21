Кирилл Тиненин назначен директором по стратегии и M&A MWS Cloud

MWS Cloud, входит в МТС Web Services, сообщает о назначении Кирилла Тиненина директором по стратегии и M&A MWS Cloud. В новой роли Кирилл будет отвечать за развитие долгосрочной стратегии компании, поиск новых возможностей для роста, реализацию M&A-сделок и развитие стратегических партнерств, а также масштабирование ключевых направлений бизнеса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

До прихода в MWS Кирилл Тиненин руководил направлением стратегии и M&A в B2B/B2G-блоке «Ростелекома». В этой роли он отвечал за разработку стратегии развития компании до 2030 г., реализацию M&A-сделок и развитие стратегических партнерств, в том числе сопровождал приобретение телекоммуникационных и ИТ-компаний.

Ранее Кирилл занимал руководящие позиции в Сбербанке и ФК «Уралсиб», где отвечал за развитие бизнеса и трансформацию активов.

В MWS Cloud Кирилл сосредоточится на реализации долгосрочной стратегии компании, развитии новых направлений бизнеса и поиске дополнительных возможностей для роста. Среди ключевых задач — реализация M&A-сделок и стратегических партнерств, масштабирование бизнеса, а также развитие новых клиентских решений на основе стратегических инициатив.