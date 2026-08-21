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Большие штрафы за нарушения правил езды на самокатах одобряют двое из трех россиян

Недавно в Москве выписали штраф в 100 тыс. руб. за поездку на самокате вдвоем, и большинство экономически активных россиян поддерживают подобные жесткие меры. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1600 экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Крупные штрафы за нарушение правил использования СИМ одобрили 66% опрошенных, не поддержали эту меру 22%, еще 12% затруднились с ответом.

Поддерживающих штрафы среди женщин и мужчин практически поровну — 67 и 65% соответственно. При этом среди мужчин заметно выше доля противников таких мер — 28% (а среди россиянок — 16%).

Чаще штрафы поддерживают россияне старше 45 лет (71%, а среди тех, кто младше, — 64%).

Среди обладателей высшего образования крупные штрафы одобряют 69%, среди тех, у кого среднее профессиональное — только 51%.

Среди водителей СИМ жесткие меры одобряют 60%, тогда как среди тех, кто электросамокатами никогда не управлял, — 75%. Противников штрафов, что ожидаемо, больше всего среди самокатчиков — 31% (а среди тех, кто самокатами не пользуется, всего — 12%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 372

Время проведения: 4-14 августа 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

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