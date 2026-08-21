75% россиян задумываются об увольнении из-за напряжения на работе

Только четверть сотрудников компаний (25%) довольны своей работой и не планируют ее менять. 75% думают об увольнении или уже ищут новое место. Об этом CNews сообщили представители Академии социальных технологий.

При этом у большинства есть признаки эмоционального напряжения: сотрудники не хотят идти на работу, устают еще до начала недели и перестают проявлять инициативу. Это показало исследование Академии социальных технологий.

Каждый второй допускает увольнение, каждый шестой уже готов уйти

Только 25% ответивших на опрос не задумываются о смене работодателя. 37% сотрудников в целом довольны работой, но иногда думают об увольнении, еще 23% признались, что часто думают об уходе.

Для некоторых респондентов мысли о смене работы уже переходят в реальные планы: кто-то уже принял решение уйти (8%), а кто-то даже начал искать новое место (7%).

Почти половина сотрудников работает на пределе

80% опрошенных за последние полгода хотя бы иногда ловили себя на мысли: «Еще немного — и уволюсь»: 24% думают об этом часто, 25% — время от времени, 31% думали об этом один-два раза.

«Такие мысли не всегда говорят о готовности действительно уйти. Она может быть реакцией на накопившуюся усталость и эмоциональное напряжение: человек продолжает работать, но периодически чувствует, что его ресурсы заканчиваются», — сказала Евгения Пятакова, директор по развитию экспертного сообщества Академии социальных технологий.

Понедельник начинается еще в воскресенье

Эмоциональное напряжение проявляется и в отношении к рабочей неделе. 80% сотрудников за последний год хотя бы несколько раз совсем не хотели идти на работу: 25% сталкивались с этим много раз, 55% — несколько раз. Только 12% ни разу не испытывали такого желания.

39% опрошенных жалуются, что негативные эмоции у них появляются еще до начала рабочей недели: в воскресенье вечером 20% не хотят идти на работу, 12% испытывают тревогу, а 7% чувствуют сильную усталость.

«Если напряжение, связанное с работой, появляется еще до понедельника, это может быть одним из признаков эмоционального выгорания: человек еще продолжает работать, но уже воспринимает предстоящую неделю как источник усталости или тревоги», — сказала Евгения Пятакова.

Вместе с ресурсом снижается инициатива

На фоне этого сотрудники меньше вкладываются в работу. 63% респондентов признались, что стали менее инициативными по сравнению с прошлым годом: 35% реже предлагают идеи, а 28% стараются делать только то, что входит в их обязанности. Только 10% стали чаще проявлять инициативу. Еще 27% не заметили изменений.

«Так формируется разрыв между физическим присутствием сотрудника и его вовлеченностью: человек остается в компании, выполняет свои задачи, но перестает предлагать новое и брать на себя дополнительную ответственность», — сказала Евгения Пятакова.

В опросе приняли участие 870 человек: сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился в августе 2026 г.